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Yerel Ankara’da uyuşturucu operasyonları: 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Yerel

Ankara’da uyuşturucu operasyonları: 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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IHA Giriş Tarihi:

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Ankara’da uyuşturucu operasyonları: 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Ankara’da jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda 1 kilo 42 gram metamfetamin, bin 440 hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çalışmalarda silah ve mühimmat da bulundu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yaptığı, naklettiği ve kullandığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma sorumluluk bölgesinde tespit edilen 12 olay kapsamında toplam 47 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; meydana gelen 12 olay sonucu, 47 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Yapılan operasyonlar neticesinde; bin 440 adet hap, 2 bin 320 gram skunk, 2 bin 241 gram kubar esrar, 1 kilo 42 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid bonzai, 2 gram kokain, 96 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet av tüfeği, 7 adet çadır, 5 adet elektronik terazi, 5 adet tabanca, 347 adet tabanca mühimmatı ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, konu hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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