Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019

Ankara yerel seçim anket sonuçları sonuçları merak ediliyor. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Mehmet Özhaseki olurken, CHP ve İYİ Parti'nin Ankara adayı ise Mansur Yavaş oldu. CHP, Ankara'da Mansur Yavaş'ın önde olduğu dillendiriyor. Peki Ankara anket sonuçlarına göre Ankara'da hangi aday önde? Ankara anket sonuçları yerel seçim 2019. Ankara'da hangi aday önde? İşte Yerel seçim Ankara sonuçları...

Son dakika yerel seçim anket sonuçları. , 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde kararsızların oranının yüzde 27 olduğuna işaret etti. Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir "Kararsızların bu oranlarda seyretmesinde ittifak yapan partilerin tabanlarında, diğer partiden seçilen adaylara yönelik itirazlar olması rol oynuyor" dedi. Optimar Araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre partilerin aldıkları oy oranları şöyle oldu:

AK PARTİ %32,4

CHP %23,9

MHP %15,7

HDP %5,1

İP %2,4

DIĞER %0,9

ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6

Konsensus'un anketinden de AK Parti açık ara önde

Konsensus Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin İstanbul'da yaptığı son anket sonucunu paylaştı. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 40,7'si AK Parti'ye, yüzde 33,6'sı CHP'ye, yüzde 6,4'ü MHP'ye, yüzde 4,7'si HDP'ye ve yüzde 4,1'i İYİ Parti'ye "adaydan bağımsız" olarak oy vereceklerini belirtti.

2014 yerel seçim sonuçları (Türkiye geneli)

AK Parti % 45

CHP % 27

MHP % 15

BDP-HDP % 5

SP % 2

BBP % 1

Ankara 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 44

CHP % 43

MHP % 7

BBP % 1