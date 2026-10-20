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Gündem Ankara’da 6 siber dolandırıcılık dosyası aydınlatıldı: 7 şüpheliye adli işlem
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Ankara’da 6 siber dolandırıcılık dosyası aydınlatıldı: 7 şüpheliye adli işlem

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Ankara’da 6 siber dolandırıcılık dosyası aydınlatıldı: 7 şüpheliye adli işlem

Ankara’da jandarmanın yürüttüğü çalışmalarla üç ilçede meydana gelen 6 faili meçhul nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Siber devriye faaliyetlerinde ise yasa dışı bahis, oltalama ve müstehcen içerikle bağlantılı toplam 480 internet sitesine erişim engellendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 2026 yılında meydana gelen siber dolandırıcılık olaylarının faillerini belirlemek için yürüttüğü çalışmalarda 6 dosyayı sonuçlandırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki incelemelerin ardından olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ÜÇ İLÇEDEKİ DOLANDIRICILIK OLAYLARI ÇÖZÜLDÜ

Aydınlatılan nitelikli dolandırıcılık olaylarının 3’ünün Etimesgut’ta, 2’sinin Yenimahalle’de, 1’inin ise Çankaya’da meydana geldiği bildirildi.

798 SOSYAL MEDYA VE İNTERNET ADRESİ İNCELENDİ

Jandarma ekipleri, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında siber devriye ve açık kaynak araştırmaları kapsamında 798 sosyal medya ve URL adresini de incelemeye aldı.

Çalışmalarda yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağladığı tespit edilen 396 site, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 site ve müstehcen içerik paylaşan 79 site hakkında bildirimde bulunuldu. Siber Güvenlik Başkanlığına yapılan bildirimler sonucunda bu sitelere erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yasaların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

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