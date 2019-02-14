Ankara yerel seçim anketi 2019 yerel seçim Ankara sonuçları son dakika

31 Mart Yerel seçimlerine yaklaşırken anket şirketlerinin anket sonuçları da açıklanmaya başlandı. ORC, Avrasya Araştırma ve MAK Danışmanlık Ankara yerel seçim anket sonuçları 2019 verilerine göre Ankara’da kim önde? Ankara’da Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki ile Millet İttifakı’nı adayı Mansur Yavaş yarışmakta. Peki Ankara anket sonuçları 31 Mart, Ankara anket sonuçları 2019, Ankara seçim anket sonuçları, Ankara Büyükşehir belediyesi anket sonuçları son dakika Mehmet Özhaseki mi Mansur Yavaş mı önde? İşte son dakika Ankara yerel seçim sonuçları anket son durum

ORC Araştırma, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için altısı büyükşehir olmak üzere 10 kentin seçmen tercihine ilişkin yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. ORC araştırma, 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırma sonuçlarını açıkladı Anketin sonuçlarına göre, Ankara’da seçmenlerin yüzde 41,9’u İYİ Parti’nin de desteklediği CHP adayı Mansur Yavaş’tan yana kullanacağı görülüyor. Seçmenlerin yüzde 36,8’i ise “Cumhur İttifakı” tarafından belirlenen AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki’den yana oy kullanacağı gözlenmekte.

Ankara'da Mehmet Özhaseki önde

Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.

Avrasya Araştırma 10 büyükşehirde yaptığı anket sonuçlarını yayımladı. Yaptırılan anket sonuçlarında İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında puan farkının iki olması, İstanbul'da rekabetin yaşanacağını gösteriyor. Ankara'da ise CHP, İYİ Parti ve HDP'nin adayı Mansur Yavaş'ın önde olduğu görünüyor. Avrasya Araştırma Ankara anket sonuçları ise,

Mansur Yavaş Yüde 49

Mehmet Özhaseki yüzde 40

Kararsız: 11

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Elindeki verileri AK Parti ve CHP adaylarıyla paylaştığını belirten Kulat, "Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor" dedi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat yerel seçim anketlerine ilişkin verileri açıkladı. Kulat, "Şimdi anlatacağım konuları sayın Mehmet Özhaseki'nin kendisine de anlattım. Rakibi olan sayın Mansur Yavaş'a da anlattım. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile de konuştum. Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor. Kararsız seçmen oranının yüksekliği bana göre kararsız olmaktan değil kararını farklı endişelerinden dolayı ifade etmeyen seçmenden kaynaklanıyor. Kararsız seçmenin çokluğu da iktidarın aleyhine bir fotoğraf oluşturabilir." dedi.

Ankara 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 44.9

CHP % 43.3

MHP % 7.8

BBP % 1,3

Ankara 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti % 40

CHP % 26

MHP % 13

İYİ Parti % 12

HDP % 6

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçmen verilerine göre, Ankara ne kadar seçmen var?

Seçmen sayısı Sandık sayısı

Anket şirketlerinin 2014 yerel seçim anket sonuçları (Ankara-İstanbul)