ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar Meclisi’nin 16/06/2025 tarih ve 380/340 sayılı kararı, 09.02.2026 tarih ve 63/64 sayılı kararı ile anılan kararlar doğrultusunda alınan Bölge Müdürlük Komisyonunun 19.02.2026 tarih ve 94 sayılı kararınca asgari şartlar:

Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesinde bulunan mülkiyeti Yuva Köyü Camii Şerifi Vakfı’na ait, 64652 ada 5 parsel nolu, arsa vasıflı, 8449,83 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın,

1) Toplam sözleşme süresinin 2 yıl inşaat süresi de dahil toplam 30 (otuz) yıl olarak belirlenmesi,

2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin, yer teslim tarihi itibarıyla başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması,

3) Kira bedellerinin;

- İlk yıl (yer teslim tarihinden itibaren) aylık 20.000,00-TL,

- 2. yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE ( on iki aylık ortalaması) oranında artırılması,

-3. yıl aylık 370.000,00-TL + önceki 2 yılın TÜFE (on iki aylık ortalaması) artışı TL kira alınması,

- 4.yıldan 19.yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) oranı esas alınarak) oranında artırılarak,

- 20. yılın kirasının günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 19.yılın kirası+TÜFE'den az olmamak kaydıyla İdarece belirlenecek 2 SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak bölge komisyon kararıyla yeniden belirlenmesi -21.yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında artırılarak belirlenmesi,

4) İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan inşaat alanı, emsale dahil alan, ticari alan, oda sayısı vb. parametrelerde öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması; İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle fonksiyon değişikliği olması durumunda ise, sözleşmeye esas kira bedelinin altında olmamak kaydıyla, kira bedellerinin yeniden tespit edilmesi, 5) Yüklenicinin, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

6) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, imar planı ve parselasyon çalışmalarına esas oluşabilecek masraflar, tapuda yaptırılacak cins değişikliği işlemlerinin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması (yol kotu belgesi, imar durum belgesi v.b.), yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerinin alınması, sözleşme tarihinden itibaren yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, 7) Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat v.b. yükümlülükler konulmaması,

8) Yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde taşınmazlarda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması,

9) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

şartlarıyla "Küçük Sanayi Tesisi" fonksiyonunda kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 30 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılması.