ANKARA TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İLANEN TEBLİGAT



SAYI DK: 2023/874 E. 2025/810 K.



Tebligatın Yapılması İstenilen: Görkem Sertaç GÖÇMEN (T.C. No: 25564355960)



Türkiye Noterler Birliğinin yazısı ile ekinde yer alan Şiran Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/132 sayılı iddianamesine istinaden Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca açılan disiplin kovuşturması uyarınca;

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 16.09.2025 tarihli "Olur"unda; noter ile personeli arasında kan hısımlığının bulunması halinde noterin bağlı olduğu Noter Odası tarafından soruşturmacı olarak başka bir noterin görevlendirilmesi ve bu noter tarafından yapılan soruşturma sonunda verilen kararın itiraz ve onay incelemesinin Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca yapılması gerektiği belirtildiğinden,



Açılan disiplin dosyasının "İŞLEMDEN KALDIRILMASINA" ve disiplin kovuşturmasının tamamlanması için ilgili Noter Odası Başkanlığı görevlendirilmek üzere dosyanın bir örneğinin Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına gönderilmesine, ilgili Noter Odasınca yürütülecek kovuşturmanın takibi için dosyanın Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunun sıradaki hazırlık numarasına kaydına, karar verildiği tebliğ olunur.

