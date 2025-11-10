ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü' nde kayıtlı işyeri işverenlerinden /sigortalılarından yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası , teferruatının türü , ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. na göre gönderilmiş ancak belirtilen kanun' un 94. Maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 1 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü' ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve yahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerinin bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden itibaren 1 ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.