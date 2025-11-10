  • İSTANBUL
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
ULUCANLAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ 
ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
İLAN 
UNVAN/AD SOYAD DOSYA NO SİCİL NO TCKN-VKN TÜR DÖNEM BORÇ 
KEVİOĞLU GRUP TEMİZLİK İNŞ KIRT DAN SAN TİC LTD ŞTİ 2024/028360 1367388.06 548******54 PR 2019/11,12,2020/1-11 ₺2.452.629,66
ŞİRKET MÜDÜRÜ:DAVUT DEMİREL 2024/028360 1367388.06 536******18 PR 2019/11,12,2020/1-11 ₺2.452.629,66
IMEPCO INTERNATIONAL MOBİLYA SAN VE TİC LİMİTED ŞTİ 2025/026111 1367699.06 465******69 PR 2024/1-7, ₺2.852.138,21
ŞİRKET MÜDÜRÜ:MEHMET AKPINAR 2025/026111 1367699.06 609******74 PR 2024/1-7, ₺2.852.138,21
YÖNETİM KURULU ÜYESİ:CENGİZ YAZANEL(LEZZED GIDA YİYECEK) 2019/146713 1306857.06 606******66 PR 2016/9-12,2017/1-12,2018/1-12,2019/1,2,3 ₺3.752.447,56
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü' nde kayıtlı işyeri işverenlerinden /sigortalılarından yukarıda soyadı  ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası , teferruatının türü , ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. na göre gönderilmiş ancak belirtilen kanun' un 94. Maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 1 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü' ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve yahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerinin bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden itibaren 1 ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02330373