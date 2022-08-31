Okullar 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala pek çok aile servis kayıtlarını da tamamlamaya çalışıyor. Peki, Ankara'da okul servisi ücretleri ne kadar oldu?

Ankara okul servisi ücretleri 2022-2023 | Ankara okul servis ücreti en kısa mesafe ne kadar oldu?

2022-2023 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı açıklamalarda bulundu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirten Elmadağlı, yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 30'luk artışa gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Elmadağlı, personel servis fiyatlarında da aynı oranda artışa gidildiğini bildirdi.

Tuncay Elmadağlı'nın verdiği bilgiye göre, servis ücretleri Ankara'da yıllık 0-3 kilometre için 5 bin 96 lira, 3-6 kilometre için 5 bin 616 lira, 6-10 kilometre için 6 bin 494 lira, 10-15 kilometre için 7 bin 553 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 150 lira alınacak.

Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 200 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.