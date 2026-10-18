Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek: YHT hattında ilerleme yüzde 50'yi aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi aştığını açıkladı. Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceklerini bildirdi.

Hattın teknik özelliklerini aktaran Uraloğlu, "142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Yerköy-Kayseri hattı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre olacak. Projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye uzanacak hattımız sayesinde Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızın hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Beş istasyonlu hatta yılda 5,5 milyon yolcu öngörülüyor

Yerköy-Kayseri hattında 5 istasyon yer alacak. Uraloğlu, "Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü üzerinden Kayseri'ye ulaşacak hattımızla bölgenin demiryolu ulaşımını güçlendireceğiz" diye konuştu.

Projenin yük taşımacılığına da katkı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, hatta yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınmasını öngördüklerini belirtti. Bakan, "Projemizle şehirlerarası lojistik maliyetlerini azaltacak, ulusal demiryolu ağımızın kuzey-güney bağlantısını güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Orta Koridor üzerinde yer alan hattın Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

25 altgeçit ve 91 menfezin yapımı tamamlandı

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre hat boyunca toplam 17 bin 329 metre uzunluğunda 15 tünel ile 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü inşa edilecek. Bakan, inşaattaki son durumu şu sözlerle anlattı: "Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, altgeçit ve üstgeçitlerde çalışmalarımız devam ediyor."

Uraloğlu, proje kapsamında 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçitte betonarme imalatlarının sürdüğünü, tünel kazıları ile köprü yapım çalışmalarına da devam edildiğini bildirdi.