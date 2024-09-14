Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığından

T A B L O-1

ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi

1 06190104699 Kalecik Samanlık 380 2 2.614,31 2.614,31 İmarsız 3.600.000,00 720.000,00 09:00 26/09/2024

2 06010106089 Altındağ Gicik 538 1 4.620,00 4.620,00 Konut Alanı 3.696.000,00 739.200,00 13:30 26/09/2024

3 06010105837 Altındağ Gicik 576 2 3.241,00 3.241,00 Konut Alanı 3.565.100,00 713.020,00 13:40 26/09/2024

4 06010105814 Altındağ Gicik 512 1 3.728,00 3.728,00 Konut Alanı 3.355.200,00 671.040,00 13:50 26/09/2024

T A B L O - 2

ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi

5 06040117336 Gölbaşı Yavrucuk 113030 3 1.177,00 Tam Konut Alanı 3.472.150,00 694.430,00 09:20 27.09.2024

6 06040117365 Gölbaşı Yavrucuk 113037 5 1.648,00 Tam Konut Alanı 4.861.600,00 972.320,00 10:30 27.09.2024

7 06040109914 Gölbaşı İncek 111232 16 1.000,00 750,00 Konut Alanı 12.000.000,00 2.400.000,00 10:50 27.09.2024

8 06040109915 Gölbaşı İncek 111232 17 1.000,00 700,00 Konut Alanı 11.200.000,00 2.240.000,00 11:00 27.09.2024

9 06040113237 Gölbaşı Kızılcaşar 123096 4 1.005,00 689,00 Konut Alanı 17.225.000,00 3.445.000,00 11:10 27.09.2024

T A B L O - 3

KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi

10 06080102252 Yenimahalle Yakacık İmar 44119 2 1.312,00 961,00 Konut Alanı 3.845.000,00 769.000,00 14:20 27.09.2024

11 06080102312 Yenimahalle Yakacık İmar 44153 3 1.084,00 1.034,00 Konut Alanı 4.136.000,00 827.200,00 14:30 27.09.2024

12 06080102120 Yenimahalle Yakacık İmar 43970 9 1.682,00 1.367,00 Konut Alanı 5.195.000,00 1.039.000,00 14:40 27.09.2024

13 06080104768 Yenimahalle Yakacık İmar 44194 4 2.038,00 1.315,00 Konut Alanı 5.260.000,00 1.052.000,00 14:50 27.09.2024

14 06080102137 Yenimahalle Yakacık İmar 43975 2 2.291,00 2.291,00 Konut Alanı 8.500.000,00 1.700.000,00 15:00 27.09.2024

15 06080107290 Yenimahalle Susuz 64206 9 1.134,84 616,77 Konut Alanı 4.010.000,00 802.000,00 15:30 27.09.2024

T A B L O - 4

SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılacak Olan Taşınmaz

Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi

16 06200104685 Kahramankazan Kumpınar 2883 4 2.000,00 Tam Konut Alanı 5.000.000,00 1.000.000,00 15:50 27.09.2024

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatte;

Tablo-1 deki taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce, Tablo-2 deki taşınmazlar Anıt Emlak Müdürlüğünce, Tablo-3 deki taşınmazlar Kale Emlak Müdürlüğünce, Tablo-4 deki taşınmaz da Seymen Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satılacaklardır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu)

2-İhaleye katılacak isteklilerin ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir)

a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus, Anıt, Kale ve Seymen Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.

7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.