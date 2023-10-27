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Resmi İlanlar

ANKARA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
2023-10-27 00:02:00 -

ANKARA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ İHALE İLANI

Sıra No Dosya No İlçesi  Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü    (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli                                   (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 06040112755 Gölbaşı Bağiçi 120586 2 610,00 Tam Konut Alanı 457.500,00 91.500,00 09:00 16.11.2023
2 06040112756 Gölbaşı Bağiçi 120586 3 610,00 Tam Konut Alanı 457.500,00 91.500,00 09:10 16.11.2023
3 06040112509 Gölbaşı Bağiçi 120586 7 1.169,00 Tam Konut Alanı 876.750,00 175.350,00 09:20 16.11.2023
4 06040114189 Gölbaşı Bağiçi 120587 5 1.000,00 Tam Konut Alanı 750.000,00 150.000,00 09:30 16.11.2023
5 06040114190 Gölbaşı Bağiçi 120587 6 1.000,00 Tam Konut Alanı 750.000,00 150.000,00 09:40 16.11.2023
6 06040114191 Gölbaşı Bağiçi 120587 7 1.000,00 Tam Konut Alanı 750.000,00 150.000,00 09:50 16.11.2023
7 06040114200 Gölbaşı Bağiçi 120595 8 1.000,00 557,00 Konut Alanı 417.750,00 83.550,00 10:00 16.11.2023
8 06040112911 Gölbaşı Bağiçi 120601 1 934,00 Tam Konut Alanı 560.400,00 112.080,00 10:10 16.11.2023
9 06040112516 Gölbaşı Bağiçi 120603 2 1.000,00 Tam Konut Alanı 600.000,00 120.000,00 10:20 16.11.2023
10 06040114205 Gölbaşı Bağiçi 120606 2 821,00 Tam Konut Alanı 492.600,00 98.520,00 10:30 16.11.2023
11 06040112579 Gölbaşı Bağiçi 120611 1 500,00 Tam Konut Alanı 300.000,00 60.000,00 10:40 16.11.2023
12 06040114206 Gölbaşı Bağiçi 120611 4 500,00 Tam Konut Alanı 300.000,00 60.000,00 10:50 16.11.2023
13 06040114207 Gölbaşı Bağiçi 120611 7 500,00 Tam Konut Alanı 300.000,00 60.000,00 11:00 16.11.2023
14 06040108218 Gölbaşı Oyaca 140 1 1.874,00 1.239,00 Konut Alanı 1.420.000,00 284.000,00 11:10 16.11.2023
15 06040114056 Gölbaşı Karaali 120356 2 3.729,00 1.591,00 Konut Alanı 1.352.350,00 270.500,00 11:20 16.11.2023
16 06040110531 Gölbaşı Karaali 118140 4 1.354,59 617,86 Konut Alanı 617.900,00 124.000,00 11:30 16.11.2023
17 06040115307 Gölbaşı Topaklı 119608 7 1.000,00 553,75 Konut Alanı 773.950,00 154.790,00 13:30 16.11.2023
18 06040106878 Gölbaşı Karagedik 336 7 868,00 800,00 Konut Alanı 680.000,00 136.000,00 13:40 16.11.2023
19 06040106968 Gölbaşı Karagedik 337 2 840,00 Tam Konut Alanı 714.000,00 143.000,00 13:50 16.11.2023
20 06040115006 Gölbaşı Karagedik 125282 4 807,77 491,70 Konut Alanı 591.000,00 119.000,00 14:00 16.11.2023
21 06040115140 Gölbaşı Karagedik 125391 4 804,57 Tam Konut Alanı 1.006.000,00 202.000,00 14:10 16.11.2023
22 06040115141 Gölbaşı Karagedik 125391 5 1.000,00 Tam Konut Alanı 1.300.000,00 260.000,00 14:20 16.11.2023
23 06040114880 Gölbaşı Karagedik 125461 2 1.114,33 Tam Konut Alanı 1.338.000,00 268.000,00 14:30 16.11.2023
24 06040100108 Gölbaşı Karşıyaka 1303 3 1.800,00 760,00 Konut Alanı 4.650.000,00 930.000,00 14:40 16.11.2023
25 06040100109 Gölbaşı Karşıyaka 1303 4 1.750,00 Tam Konut Alanı 10.750.000,00 2.150.000,00 14:50 16.11.2023
26 06040100110 Gölbaşı Karşıyaka 1303 5 1.750,00 Tam Konut Alanı 10.750.000,00 2.150.000,00 15:00 16.11.2023
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar karşılarında belirtilen saat ve tarihinde;
Sıra nosu (25. ve 26) olan taşınmazların Anıt Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile, diğerlerinin aynı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilgili müdürlükce oluşturulacak Komisyon huzurunda sırasıyla ve ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır.
Adres: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonu- Zemin Kat.)
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İBAN'a yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) 
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,

3- Tabloda belirtilen 25. ve 26. no.lu taşınmazın ihale usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
-Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
-Dış zarfların açılması ile İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 sayılı Kanunun 39 ve 40. maddelerine göre yapılacaktır.

4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

 
5-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli  üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
7-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünde görülebilir. 
8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
9-Komisyonlar İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 417 71 71)Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01917109