Örnek No:55*

2026/2394 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2394 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/GİRMEÇ Mahalle/Köy, 101 Ada, 252 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin: Taşınmaz üzerinde ruhsatlı veya ruhsatsız yapı bulunmamaktadır. Ana taşınmaz 19.837,46 m2 yüzölçümlü imarsız Tarladır. Düzgün geometrik şekle sahip olmayıp, amorf yapıdadır. Bölgede alt yapı bulunmamaktadır.

İmar Durumu : "Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından, Temelli Girmeç Mahallesi 101 ada 252 parselin Belediyemiz arşivinde bulunan Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yer almadığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tarıf Reformu Genel Müdürlüğü Lehine 'Parsel Polatlı (Girmeç-Poyraz) Ovası Koruma Alanı İçerisindedir.Onaylanmış İmar Planları İle Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 Sk Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz' beyanı , hacizler ve Aydıncık(Mersin) Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/902 esas sayılı dosyasından şerh mevcut olup ; İlgili Mahkeme esas icra dairesine yazdığıyazısında 'satışa engel olmadığı' hususunda bilgi vermiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:35

18/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02602087