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Resmi İlanlar ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:00:00 -

ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2022/573 Esas

DAVACI : NURDAN POLAT -34915419770

DAVALI : HAKAN POLAT - 34990417210

DAVA : Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)

Davacı NURDAN POLAT'ın davalı HAKAN POLAT aleyhine açtığı Katılma Alacağı davası nedeniyle; Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı davalı HAKAN POLAT'a davetiye çıkarılmış, tebliğ edilememiş olup, Davalı adına kayıtlı konut ve banka hesaplarına yönelik mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan katılma alacağı talepli dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya davetiye yerine ilanen tebliğine, davalının tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.  23/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01921651