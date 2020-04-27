Ankara Barosu'na destek çıkan hukukçudan tepki çeken sözler! "Keşke Türkiye'ye dönmeseydik"

yeniakit.com.tr Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın nefret suçu işlediğini iddia ederek “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Diyanet'in kadın düşmanlığının zeminini hazırladığını ileri süren Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için, "Halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tepki

Büyük tepki çeken açıklamanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Barosu hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine soruşturma başlattığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tepki gösteren hukukçu Metin Günday, "Bunca yıldan beri öğrendiklerime de, öğrettiklerime de yazıklar olsun!" diyerek bir skandala imza attı.

"Bu ülkeye dönmeseydik"

Twitter'dan açıklama yapan Günday, "Almanya'da hukuk doktoramızı bitirdikten sonra, yaşanan bu hukuk rezaletlerini görmek ve yaşamaktansa, orada kalıp, bir avukatlık ofisi açsaydık da bu ülkeye dönmeseydik... İnan kendi adıma çok pişmanım." şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

İşte o tweetler: