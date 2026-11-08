ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/653 Esas

KARAR NO : 2025/645

Davacı İBRAHİM HAZER aleyhine mahkememizde açılan Menfi Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 2021/653 Esas sayılı dosyasında davalı Jan Berg'e bilinen tüm adreslerine tebligatların yapılamadığı ve yeni adresi de tespit edilemediğinden, verilen karara karşı tarafınız adına avukatınız tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş ancak vekilinizin de vekillikten çekilmesi nedeniyle BAM 22.Hukuk Dairesi Başkanlığının geri çevirme karar ilamında İstinaf harcının eksik yatırıldığı anlaşıldığından;

Tamamlanması gereken 484.948,76 TL istinaf nispi karar harcının işlem muhtırasının tebliğ tarihinden itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanununun 344. Maddesine göre bir haftalık kesin süre içinde mahkememiz veznesine yatırılması, aksi halde İSTİNAF isteminden vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu tarafınıza İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 15/10/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02588781