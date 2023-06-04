Ankara 70. Asliye Ceza Mahkemesinden

Dosya No : 2022/846 Esas

Karar No : 2023/284



Karar Mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/03/2023 tarihli kararı ile Bashır ve Ardo oğlu, 07/06/1989 Somali doğumlu ABDIKHADAR BASHIR MOHAMOUD'un şikayetçisi olduğu sanık Çağdaş Bulut hakkında özetle;Basit Yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş,



Şikayetçi Abdıkhadar Bashır Mohamoud tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,



7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin BASIN İLAN KURUMUNCA İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,



Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etme hakkının bulunduğu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01840201