جمهوری ترکیه (Türkiye Cumhuriyeti)

دادگاه خانواده شعبه شماره 7 شهرستان آنکارا

(ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİ)

شماره اساس : 454 ESAS / 2025

تاریخ : 24.12.2025 میلادیمتن اعلان (متن اطلاع رسانی)مدعی علیه (خوانده) داریوش سلطانی (DARYOUSH SOLTANI)، تبعه جمهوری اسلامی ایران، با شماره شناسایی خارجی 997****8996، متولد : 09.11.1973 میلادی، فرزند هوشنگ (HOUSHANG)، متولد تهران می باشد؛ در نتیجه کل بررسی ‌های انجام شده، ابلاغ ‌های ارسال شده به شما به دلیل نقل مکان شما از آدرستان، ابلاغیه ها به صورت مناسب و اصولی ابلاغ نشده است. از آنجایی که از تحقیقات و بررسی های انجام شده در مورد آدرس نیز نتیجه‌ ای حاصل نشده حکم اتخاذ شده است که درخواست دادخواست کتبی دعوی و تاریخ جلسه دادرسی (محاکمه) از طریق اعلان (اطلاع رسانی) ابلاغ گردد.

با اعلان (اطلاع رسانی) ابلاغ می گردد که بر اساس ماده های 122 ، 127 و 128 قانون آئین دادرسی حقوقی (HMK)، از تاریخ ابلاغ درخواست دادخواست کتبی دعوی به بعد باید در طی مدت دو هفته جواب درخواست کتبی خود را ارائه بدهید و در صورت این که در طی این مدت جواب درخواست کتبی خود را ارائه ندهید، به این معنی به حساب خواهد آمد و این طور تلقی می شود که کل وقایع ادعا شده را انکار نموده اید.

به شما اخطار می گردد که بر اساس ماده های 147 و 150 و 186 قانون آئین دادرسی حقوقی (HMK) با در نظر گرفتن این که جلسه دادرسی (محاکمه) شما در تاریخ : 11.06.2026 میلادی ساعت : 09:30 انجام می گردد، لازم می باشد که شما در روز و ساعت مشخص شده در جلسه دادرسی (محاکمه) حاضر شوید، در غیر این صورت و در صورت این که بدون داشتن یک عذر موجه در جلسه دادرسی (محاکمه) شرکت ننمائید ویا در صورت این که توسط یک نماینده قانونی نمایندگی نشوید، جلسه دادرسی (محاکمه) در غیاب شما ادامه خواهد یافت و شما نمی توانید به کارها و اموراتی که در غیاب شما انجام می گردد اعتراض نمائید و در غیاب شما برای آعاز مرحله تحقیقاتی حکم اتخاذ خواهد شد و این موارد با اعلان (اطلاع رسانی) به شما ابلاغ می گردد.

بر اساس ماده 31 قانون ابلاغات، 7 روز پس از تاریخ اعلان (اطلاع رسانی) ابلاغ شده به حساب خواهد آمد و با معتبر بودن آن به جای ابلاغ، با اعلان (اطلاع رسانی) ابلاغ می گردد .

نویسنده دادگاه : 303921 – امضای الکترونیکی موجود می باشد. قاضی دادگاه : 219855 – امضای الکترونیکی موجود می باشد.صفحه : 1/1 - اصل اوراق این بخش یک صفحه می باشد.

