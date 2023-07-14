ANKARA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2007/424 Esas

KARAR NO : 2022/945

Davacı T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. tarafından Davalılar Ahmet Özkaya ve 51 arkadaşı aleyhlerine açılan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılardan Ayşegül Sezer, Hediye Ergüleç, Haydar İşleyen, İbrahim Eken, Ali Mennan Menanoğlu, Hamdi Aydoğan, Miyase Ulusan, Muazzez Perçin, Nilüfer Dikmen, Sultan Ünal, Yusuf Yılmaz gösterilen adreslerinde bulunamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ilanen tebliğ edilmiş, tashih şerhi ile gerekçeli kararın davacı ve bir kısım davalılar tarafından istinaf edildiğinden karar, tashih şerhi ve dilekçelerin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davalılardan Hamdi Aydoğan'dan 78,00-TL, Nilüfer Dikmen'den 14,00-TL, Yusuf Yılmaz'dan 30,00-TL'nin 16/07/2003 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline, diğer davalılar yönünden davanın reddine karar verilmiş, davacı vekili karara karşı istinaf kanun yolu başvurusunda bulunmuştur.



İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı takip eden iki haftalık süre içerisinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde haklarında ilan yapılan davalılar yönünden kararın kesinleşeceği gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi yerine kaim olunur. 12/07/2023



Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/07/2023

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Basın No: ILN01860054