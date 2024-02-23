ANKARA 5. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/275 Esas

KARAR NO : 2023/440

Davacı MONSTER ENERGY COMPANY tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI, INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC aleyhine açılan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile; 2019-M-7268 sayılı YİDK kararının İPTALİNE,

2-Dava konusu 2018/103644 sayılı markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE ve SİCİLDEN TERKİNİNE,

3-6769 sayılı SMK m.27/6 hükmü uyarınca hükümsüzlük kararı kesinleştiğinde bir örneğinin re'sen TÜRKPATENT'e gönderilmesine,

4-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 269,85 TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan 44,40 TL'nin düşümü ile bakiye kalan 225,45 TL'nin müteselsilen davalılardan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan AAÜT m.3 hükmü gereği hesaplanan 25.500,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan 44,40 TL peşin harç, 44,40 TL başvurma harcı, 32,00 TL vekalet harcı, 2.300,00 TL mütercim bilirkişi ücreti, 3.500,00 TL bilirkişi ücreti, 9.115,50 TL basın ilan masrafı, 10,91 TL dosya kapağı masrafı, 156,00 TL posta-tebligat ücreti olmak üzere toplam 15.203,21 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

7-HMK m.333 hükmü gereği karar kesinleştiğinde artan avansın yatıran tarafa resen iadesine,

Dair, Davacı vekilinin, Davalı Kurum vekilinin yüzüne karşı, davalı şirketin yokluğunda, HMK m.341 ve m.345 hükümleri gereği kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/10/2023

Davalıya yurtdışı tebligat usullerine göre tebliğ işlemi yapılmaya çalışılmışsa da, çıkartılan tebligat evrakı bila ikmal iade edilmiştir. Bu kez davalı şirketin yurt dışı adres araştırmasının yapılabilmesi için uluslararası istinabe işlemi başlatılmış olup, Adalet Bankalığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün 01/09/2022 tarih 42378409-302.02.01-4.6.2636.2021-E.15238/109342 sayılı yazısı ve ekindeki evrak uyarınca davalı şirketin adresinin araştırılması için yazılan uluslararası istinabe işlemlerinden sonuç alınamadığı anlaşılmıştır. Uluslararası istinabe talebine karşılık ilgili makamlardan herhangi bir yanıt alınamadığı bildirildiğinden davalı INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC yönünden, mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01988294