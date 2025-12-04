ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/500 Esas

DAVALI: Gündüzler Özel Sağlık Hizmetleri Bilgisayar Temizlik Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi dava dilekçesinde talep etmiş olduğu alacak nedeni ile;

Tensip düzenlenerek duruşma günü: 30/01/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,

Dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02348391