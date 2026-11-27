İLAN

ESAS NO : 2023/207 Esas

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; MURAT KORAY BAL'a (T.C. 11497176826) gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edildiği ve tüm aramalara rağmen adresinin temin edilemediği, mernis kayıtlarında aktif mernis kaydının bulunmadığından adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin davalı Murat Koray Bal'dan alacaklı olduğunu, davalının Ankara ili, Altındağ ilçesi, Ahiler Mah./Köyü, 4499 ada, 26 parsel, 6 numaralı bağımsız bölüm nitelikli taşınmazın 1/4'lük hissesini, davalı Korhan Bal'a devrettiğini, davalı borçlu ile davalı alıcının, akraba olup tasarruf işleminin davalı borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak kastı ile gerçekleştirildiğini, bu nedenle ilgili taşınmaza teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasını, davacı bakımından davalıların, alacaklı müvekkilinin zarara uğratmak kastıyla yaptıkları tasarrufun İİK. 277 ve devamı maddeleri ile TBK. 19. maddesi gereğince muvazaa nedeniyle iptaline, Ankara 6. İcra Müd. 2019/10790 E. sayılı dosyasına konu alacak ve ferilerini karşılar nitelikte olmak üzere Ankara ili, Altındağ ilçesi, Ahiler Mah./Köyü, 4499 ada, 26 parsel, 6 numaralı bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz bakımından müvekkiline cebri icra ve satış yetkisi tanınmasını, taşınmazın dava dışı iyi niyetli üçüncü kişilere satılmış olması ihtimal dahilinde olduğunu, bu durumda dava konusu alacaklarının, üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taalluk edeceğinden, değerler nispetinde alacağımızın faiz ve ferileri ile yapılan takip masrafları da gözetilerek nakden tazminine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasın talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz 09/06/2023 tarihli ara kararında ilgili taşınmaz üzerine ihtiyati haciz konulmasına kararı verilmiştir.

Alınan 26/10/2025 tarihli bilirkişi raporunda ise: 22.05.2023 dava tarihi itibariyle taşınmazın değerinin 2.157.000,00 TL (İkimilyon Yüzelliyedibin Türk Lirası), talep edilen 1/4'lük hisse değerinin: 539.250,00 TL (Beşyüzotuzdokuzbin İkiyüzelli Türk Lirası), devir tarihi21.05.2018itibariyle taşınmazın değerinin 271.000,00 TL (İkiyüzyetmişbirbin Türk Lirası), talep edilen 1/4'lük hisse değerinin : 67.750,00 TL (Altmışyedibin Yediyüzellibin Türk Lirası) olarak hesap edildiği anlaşılmıştır.

İlanın yapıldığı tarihten itibaren yasal yedi (7) günlük süre sonunda dava dilekçesini, ihtiyati haciz kararını ve bilirkişi raporunu tebliğ etmiş sayılacağınız, tebliğden itibaren iki hafta için HMK. 122. Maddesi gereğince açılan davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçenizle birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu da belirtmeniz, elinizde bulunan delilerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, H.M.K'nın 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş ve HMK'nın 131. Maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ve ikinci cevap dilekçesi sunma hakkınızın bulunmayacağı, HMK'nın 281. maddesi uyarınca bilirkişi raporuna karşı iki hafta içinde itirazlarınızı ileri sürebileceğiniz aksi halde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

Duruşma günü: 23/03/2027 günü saat 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur 25/10/2026

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Basın No: ILN02605343