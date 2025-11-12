ANKARA 3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2023/253

KARAR NO : 2025/251

Davacı , NEWLAND EUROPE BV ile Davalı, OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU DEVIDEND arasında mahkememizde görülmekte olan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

2- 2014/68208 sayılı markanın 35. Sınıf bakımından kullanmama nedeni ile iptaline,

3- Alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile 435,5‬0 TL bakiye kararc harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiği için AAÜT uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı tarafından yapılan aşağıda dökümü gösterilen 26.543,80 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Tarafların yatırdıkları gider avanslarından kalan tutarın HMK 333/1 uyarınca karar kesinleştiğinde iade işlemi yapılmak üzere tebliğden itibaren 15 gün içinde, banka hesap numarası bildirildiğinde hesaba aktarılmasına, aksi halde PTT aracılığı ile adreste ödemeli olarak gönderilmesine," şeklinde karar verilmiş olup, Mahkeme kararının tebliği yerine geçmek üzere İLAN olunur. 31.10.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02330866