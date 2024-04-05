ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2018/464 Esas

KARAR NO : 2023/544

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile, Davalıların murisi Güller DOĞAN ile yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi gereği davaya konu Ankara İli, Mamak İlçesi, Ekin Mahallesi, 37101 Ada, 4 Parsel’de bulunan taşınmazın tapu kaydının muris Güller DOĞAN adına olan 268/662 hissesinin iptali ile davacılar adına eşit oranda tapuya kayıt ve tesciline ilişkin karar davalı (TC.No:20654635304) Selden ALİMOHAMMADİGHODSİ'nin mahkememizce yapılan adres araştırması sonucu tespit edilen adreslere tebligat yapılamadığından ve başkaca tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/03/2024

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Basın No: ILN02013753