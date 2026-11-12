ANKARA 25. AİLE MAHKEMESİ

ОГОЛОШЕННЯ

ВІД 25-ГО СУДУ У СІМЕЙНИХ СПРАВАХ (АБО ВІД ЙОГО ГОЛОВУВАННЯ) ПРОВІНЦІЇ АНКАРА РЕСПУБЛІКИ ТУРЕЧЧИНА

СУДОВА СПРАВА №: 2024/398 Основа

ВІДПОВІДАЧ: АЛІНА ПЛЕСКАЧ (ALINA PLESKACH) - 11/184, Київ, Відділення 184, бульвар Верховної Ради 14b, УКРАЇНА У справі про розлучення (згірне) з підстав розпаду шлюбного союзу, порушеній позивачем проти вас, під час судового розгляду:Оскільки повістку із зазначенням дати судового засідання за адресою, вказаною в позовній заяві, не вдалося вручити у зв'язку з тим, що ви залишили вказану адресу, а також оскільки результатів адресного розшуку отримати не вдалося, було прийнято рішення про повідомлення протоколу засідання та дати попереднього розгляду шляхом публікації оголошення.

1- Оскільки для повідомлення відповідачеві шляхом публікації оголошення позовної заяви та дати засідання підготовлено текст, матеріали справи передано експерту, експерт фізично отримав справу 05/06/2026, але з'ясувалося, що висновок досі не подано, через що справа затягується з вини експерта, повідомити про дану ситуацію до Регіональної колегії експертів;

2- Попередити експерта про те, що у разі неподання матеріалів справи та висновку протягом 3 днів з моменту вручення повідомлення, до Головної прокуратури м. Анкара буде подано заяву про вчинення злочину;

3- Наступне засідання провести у формі попереднього розгляду;

Дата засідання: 04/05/2027 о 09:30. Повідомляється шляхом публікації оголошення замість повідомлення про день попереднього розгляду та день засідання, що ви зобов'язані особисто з'явитися на судове засідання або забезпечити представництво адвокатом, в іншому випадку, відповідно до статті 213/2 Цивільно-процесуального кодексу № 1086 (зі змінами, внесеними Законом № 3156), розгляд справи буде продовжено за вашої відсутності.

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Basın No: ILN02592272