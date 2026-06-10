ANKARA 23. AİLE MAHKEMESİ

REPUBLIK TÜRKEI

23. FAMILIENGERICHT

ANKARA



Aktenzeichen : 2024/838 Esas

Text der öffentlichen Bekanntmachung

In dem beim 23. Familiengericht Ankara anhängigen Verfahren über die Nichtigerklärung einer Ehe zwischen der Klägerin DALEL ZAYANI und dem Beklagten MUSTAFA AHI wird hiermit Folgendes öffentlich bekannt gemacht:

Gemäß Artikel 139 und 150 der türkischen Zivilprozessordnung werden die Parteien geladen, am 02/07/2026 um 10:15 Uhr zur Erörterung eines gütlichen Vergleichs vor Gericht zu erscheinen. Bei Nichterscheinen bzw. Nichtverfolgung des Verfahrens wird das Verfahren eingestellt. Bei Antrag der Gegenseite auf Fortführung des Verfahrens kann gegen die in der Abwesenheit der nicht erschienenen Partei vorgenommenen Prozesshandlungen kein Widerspruch erhoben werden. Erscheint eine Partei nicht zur Verhandlung, kann die anwesende Partei entsprechende Anträge und Begründungen erweitern oder ändern; die Verhandlung kann ohne die abwesende Partei fortgesetzt und abgeschlossen werden. Ferner wird nach Artikel 147 der türkischen Zivilprozessordnung darauf hingewiesen, dass bei Nichterscheinen zum genannten Termin ohne berechtigten Grund die Verhandlung in Abwesenheit der entsprechenden Partei fortgesetzt wird und diese gegen die in deren Abwesenheit vorgenommenen Prozesshandlungen keinen Widerspruch erheben kann. Nach Abschluss des ersten frühen Termins beginnt die Phase der mündlichen Verhandlung. Wird die Verhandlung für die mündliche Verhandlung vertagt, erfolgt hierfür keine erneute Ladung. Gemäß Artikel 147 Absatz 2 der türkischen Zivilprozessordnung erfolgt nach Abschluss des ersten frühen Termins wird die mündliche Verhandlung durchgeführt, ohne den Parteien eine Zustellung erwirken und ggf. ein Urteil erlassen.

Gemäß Artikel 31 des türkischen Zustellungsgesetzes gilt diese Bekanntmachung 7 Tage nach dem Datum der Veröffentlichung als zugestellt.

Die Zustellung wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung bewirkt.

#ilangovtr

Basın No: ILN02483733