ANKARA 23. AİLE MAHKEMESİ

الجمهورية التركية

انقرة

محكمة العائلة رقم ٢٣

رقم القضية : ١٤٨/٢٠٢٥ اساسي

التاريخ : ٢٥/٠٣/٢٠٢٦

نص الاعلان نتيجةً لقضية الاعتراف والتنفيذ بين المدعية نهير السيد والمدعى عليه إبراهيم حسام ابراهيم السيد، والتي تُنظر في محكمتنا، ونظرًا لعدم التمكن من إبلاغ المدعى عليه، فإن قرار محكمتنا المؤرخ في ٣٠/١٢/٢٠٢٥، رقم القضية الاساسي ١٤٨/٢٠٢٥، رقم القرار ٨١١/٢٠٢٥ وعليه فأن ؛نص الحكم :

مع قبول الدعوى ؛

١. تم الاعتراف وتنفيذ قرار الطلاق القطعي النهائي والمثبت في محكمة عمان الشرعية الاردنية المؤرخ في ١٠/٠٦/٢٠٢٤ برقم الدعوى ٠٢٤١٠٠٨٠٥٣٩٨ و برقم الاعلام ٢٠٢٤٠٠٨١٩٠٢٧١ والمثبت بالدرجة القطعية بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٤ بين المدعية نهير بوتون السيد ابنة حسن و كولبري، المولودة بتاريخ ٢٨/٠٤/١٩٨٨، رقم هويتها التركية ٤٦٠٢٤٦٦٧٥٢٢ والمسجلة في النفوس بالتسلسل محافظة قهرمان مرعش، منطقة البيستان، حي بويوك يابالاك، رقم المجلد ٢٧، رقم التسلسل العائلي ٤، وبين المدعى عليه ابراهيم حسام ابراهيم السيد أردني الجنسية من المملكة الاردنية الهاشمية والمولود بتاريخ

٢٦/٠٨/١٩٩١

٢. بما أن الرسوم قد تم تحصيلها مسبقاً، فلا حاجة لتحصيل أي رسوم إضافية.

٣. لعدم تقديم طلب على هذا النحو، فلا يوجد أساس لمنح أتعاب المحاماة للمدعي.

٤. بناءا على طلب المدعية تحمل تكاليف المقاضاة على عاتقها، وسيتم إعادة الجزء المتبقي من رسوم المقاضاة المدفعة مقدما إلى المدعية عند طلبها وعندما يصبح القرار نهائياً ويكتسب الدرجة القطعية.

ينص هذا القرار، الذي صدر بحضور محامي المدعية، على أنه يمكن أستئناف هذا القرار خلال مدة أسبوعين من تاريخ إخطاره وتبليغه بالقرار المشروح بالاسباب. ووفقًا للمادة 31 من قانون الإخطار، يُعتبر القرار مُبلَّغًا بعد سبعة أيام من تاريخ نشره. ويُنشر هذا الإخطار كبديلٍ صحيحٍ للتبليغ الشخصي.

العنوان: محكمة العائلة رقم ٢٣

للاستعلام عن التفاصيل: مراجعة كاتب محضر الضبط

يمكنك الوصول إلى هذه الوثيقة في نظام المعلومات للشبكة القضائية الوطنية عبر الموقع

التاليوبالرمز التأكيدي

http//vatandas.uyap.gov.tr

Sga0rGI – B06n7yn – 4A543va – yFSX70=

المترجمة المحلفة سوزان كوكتبة

Yeminli Bilirkişi Tercüman Suzan Göktepe

#ilangovtr

Basın No: ILN02455185