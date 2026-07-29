ANKARA 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Т.Р. АНКАРА 22-ОЙ МИРОВОЙ СУД ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Из АНКАРЫ 22-ОГО МИРОГОГО СУДА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Дело №: 2024/514 ДЕЛО

Истцом Мустафой Синаном Сунарелем в отношении вас возбуждено дело о преобразовании права совместной собственности в долевую собственность в отношении денежных средств, находящихся в 2 банках, перешедших по наследству от вашей наследодательницы Гюльсер Акар, умершей 08.05.2023, а также в отношении жилого помещения № 15, расположенного на земельном участке кадастрового квартала 5628, земельном участке № 39, в квартале Джебеджи, район Чанкая, город Анкара; жилого помещения № 6, расположенного на земельном участке кадастрового квартала 6043, земельном участке № 3, в квартале Факультелер, район Чанкая, город Анкара; и жилого помещения № 9, расположенного на земельном участке кадастрового квартала 27767, земельном участке № 4, в квартале Шехит Джевдет Оздемир, район Чанкая, город Анкара. В ходе судебного разбирательства по данному делу сообщается следующее:

В отношении ответчика Марка Демирдамара, сына Уфука и Лидии, родившегося 14/15.05.2005, имеющего идентификационный номер Турецкой Республики 10798689738.

Поскольку в исковом заявлении был указан ваш адрес проживания за границей, судом после проведения соответствующего расследования по адресу, расположенному в городе Тюмени, Российская Федерация, а именно: ул. Холодильная, д. 116, кв. 96, г. Тюмень, Тюменская область, Российская Федерация, 9831, было направлено уведомление о дате судебного заседания. Однако уведомление не было доставлено по причине того, что по указанному адресу вы не были известны. Поскольку в результате проверки адреса также не удалось получить каких-либо результатов, было принято решение вручить вам исковое заявление и уведомление о дате судебного заседания посредством публичного объявления.

В соответствии со статьёй 129 Гражданского процессуального кодекса Турецкой Республики вы обязаны в течение окончательного срока продолжительностью 2 недели с момента опубликования искового заявления представить вместе с возражениями на исковое заявление список свидетелей в соответствии со статьёй 126 Гражданского процессуального кодекса Турецкой Республики, все имеющиеся у вас доказательства и документы, а также их оригиналы или заверенные копии в установленный срок в материалы судебного дела. Если имеются документы и материалы дела, необходимо представить в материалы дела необходимые сведения для направления судебных запросов в соответствующие учреждения и организации. Дата судебного заседания: 21.10.2026 в 11:45. Вы обязаны лично присутствовать на судебном заседании либо обеспечить своё представительство через адвоката. В случае если вы не явитесь на судебное заседание 21.10.2026 в 11:45 и не будете участвовать в рассмотрении дела, настоящим предупреждается, что противоположная сторона сможет расширить или изменить свои требования и возражения, а также что в соответствии со статьями 122, 129/2 и 121 Гражданского процессуального кодекса Турецкой Республики настоящее исковое заявление, протокол предварительных распоряжений суда и протокол судебного заседания считаются уведомлением с предупреждением о дате судебного заседания и подлежат вручению посредством публичного объявления. НАСТОЯЩИМ ВАМ НАПРАВЛЯЕТСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОИЗВОДИТСЯ ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ.

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Basın No: ILN02518507