ANKARA 21. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/168 Esas

DAVACI : MURAT BORA- 23********4 DAVALI : DİNAR ROSİTA SULİSTYORİNİ Mahkememizce 19/05/2026 tarihli tensip zaptı gereğince;

1-Ön inceleme aşamasına geçilmesine,

2-Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davacı yanın mazeretsiz duruşmaya katılmaması halinde davanın işlemden kaldırılabileceği hususunun ihtarına,

3-HMK 139/1-(ç) bendi gereğince; Dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz dosyaya sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iş bu ön inceleme tensip tutanağının tebliğinden itibaren 2 (İKİ) HAFTALIK KESİN süre verildiği, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı, ön inceleme duruşmasında taraflara delil bildirimi için ek süre verilmeyeceği hususunun ihtarına,

4-İşbu ön inceleme tensip tutanağının tebliği ile birlikte ihtarların yapılmış sayılmasına,

5-HMK 139/1 (ç) şerhini içerir ihtaratlı duruşma gün ve saati bildirir davetiye çıkarılmasına,

Yargılamanın 19/11/2026 günü saat 09:45'e bırakılmasına tensiben karar verilmiştir. Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davacının mazeretsiz duruşmaya katılmaması halinde davanın işlemden kaldırılabileceği, HMK 139/1-(ç) gereğince; Dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz dosyaya sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerle ilgili açıklamayı yapmanız için, tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE verildiği, kesin sürede sunulmaması halinde, o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/06/2026

PENGUMUMAN

DARI PENGADILAN KELUARGA ANKARA KE-21

NOMOR PERKARA : Nomor Pokok Perkara: 2025/168 PENGGUGAT : MURAT BORA – 23********4 TERGUGAT : DİNAR ROSİTA SULİSTYORİNİ

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pengadilan kami tertanggal 19/05/2026;

1- Dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan,

2- Diperingatkan bahwa para pihak harus melakukan persiapan yang diperlukan untuk perdamaian; bahwa apabila hanya salah satu pihak yang hadir dalam persidangan dan meminta kelanjutan persidangan, pihak yang tidak hadir tidak dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan yang dilakukan tanpa kehadirannya; dan bahwa apabila pihak penggugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, perkara dapat dihapus dari daftar perkara,

3- Berdasarkan Pasal 139/1-(ç) HMK; diberikan BATAS WAKTU TETAP SELAMA 2 (DUA) MINGGU terhitung sejak tanggal pemberitahuan berita acara penetapan pemeriksaan pendahuluan ini, kepada para pihak untuk menyerahkan kepada pengadilan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam petisi namun belum diserahkan ke berkas perkara, atau untuk memberikan penjelasan yang diperlukan guna memperoleh dokumen dari tempat lain; diperingatkan bahwa apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang diberikan, akan dianggap telah melepaskan hak untuk menggunakan bukti tersebut, dan bahwa tidak akan diberikan waktu tambahan untuk pemberitahuan bukti kepada para pihak dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan,

4- Dengan disampaikannya berita acara penetapan pemeriksaan pendahuluan ini, peringatan-peringatan tersebut dianggap telah diberikan,

5- Diputuskan untuk mengeluarkan surat panggilan persidangan yang memuat peringatan berdasarkan Pasal HMK 139/1-(ç) beserta hari dan jam persidangan.

Telah diputuskan secara ex officio bahwa persidangan ditunda hingga tanggal 19/11/2026 pukul 09:45.

Anda DIPERINGATKAN bahwa Anda wajib melakukan persiapan yang diperlukan untuk perdamaian; bahwa apabila hanya salah satu pihak yang hadir dalam persidangan dan meminta kelanjutan persidangan, pihak yang tidak hadir tidak dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan yang dilakukan; bahwa apabila penggugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, perkara dapat dihapus dari daftar perkara,

Berdasarkan Pasal HMK 139/1-(ç); dokumen-dokumen yang Anda sebutkan dalam petisi namun belum diserahkan ke berkas perkara wajib diserahkan, dan penjelasan terkait dokumen yang akan diperoleh dari tempat lain wajib diberikan; bahwa BATAS WAKTU TETAP SELAMA 2 MINGGU telah diberikan terhitung sejak tanggal pemberitahuan; dan bahwa apabila tidak diserahkan dalam batas waktu tersebut, akan DIANGGAP TELAH MELEPASKAN HAK UNTUK MENGGUNAKAN BUKTI TERSEBUT, Anda DIPERINGATKAN.

Diumumkan sebagai pengganti pemberitahuan langsung. 03/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02490442