ANKARA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/58 Esas

DAVALI : RECEP KULA

Fakülteler Mah. Köylüler Sokak No:14/10 İç Çankaya/Ankara

Mahkememizce adınıza söz duruşma gün ve saati ile birlikte ıslah dilekçesinin tebliği için çıkartılan tebligatın bila ikmal iade edilmesi ve adresinizin tespit edilememesi nedeniyle tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Davacı vekilinin ıslah dilekçesinde özetle :Davanın kabulünü, 8.750,00 TL maddi tazminat ile20.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesini telep ettiği,

2-Tahkikat sona erdiğinden sözlü yargılama ve hüküm için ( 20.10.2026 günü saat 11.55'de) belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız, hazır bulunmadığınız taktirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ( İHTAR OLUNUR. HMK 186)

İlanen tebliğ olunur. 11/09/2026

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Basın No: ILN02555706