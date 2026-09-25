ANKARA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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ANKARA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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DAVALI : RECEP KULA
Fakülteler Mah. Köylüler Sokak No:14/10 İç Çankaya/Ankara
Mahkememizce adınıza söz duruşma gün ve saati ile birlikte ıslah dilekçesinin tebliği için çıkartılan tebligatın bila ikmal iade edilmesi ve adresinizin tespit edilememesi nedeniyle tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
1-Davacı vekilinin ıslah dilekçesinde özetle :Davanın kabulünü, 8.750,00 TL maddi tazminat ile20.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesini telep ettiği,
2-Tahkikat sona erdiğinden sözlü yargılama ve hüküm için ( 20.10.2026 günü saat 11.55'de) belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız, hazır bulunmadığınız taktirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ( İHTAR OLUNUR. HMK 186)
İlanen tebliğ olunur. 11/09/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02555706