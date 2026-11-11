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Resmi İlanlar ANKARA 17.ASLİYECEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

ANKARA 17.ASLİYECEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ANKARA 17.ASLİYECEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ
 
ESAS NO : 2026/315

KARAR NO: 2026/376

Suç tarihi olan:2025 tarihinde Basit Tehdit suçundan sanık Ersin Tizci hakkında cezalandırılması için açılan kamu davasında Basit Yargılama Usulüne Uygun olarak yapılan yargılamada;

Sanık Ersin Tizci hakkında mahkememizden verilen 02/06/2026 tarih ve 2026/315 Esas 2026/376 Karar sayılı, sanık hakkındaki davanın CMK.nun 223/7 maddesi gereğince davanın Reddine karar verilmiştir.

Gerekceli Karar tebliği için Sanık Ersin Tizci'nin dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila-tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 2 hafta süre içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıkdan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 04/11/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02590540