ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/194 Esas

KARAR NO : 2023/143



Davacı SELDA ŞEKER ile davalı HÜSEYİN ŞEKER aleyhine mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :



1- Davanın kabulü ile ÇORUM İli, MERKEZ İlçesi, ÇALYAYLA Köyü/mah. Cilt 53, hane 95'de nüfusa kayıtlı, MEHMET ve LEYLA'dan olma, 22/08/1990 doğumlu, 41881002868 T.C kimlik numaralı, davacı SELDA ŞEKER ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ARAP ve MENEVŞE'den olma 01/06/1987 doğumlu, 11582012718 T.C.kimlik numaralı, davalı HÜSEYİN ŞEKER'in TMK'nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,



2-Sosyal inceleme raporu nazara alınarak müşterek çocuklar Dilara ve Efe Can'ın velayet haklarının davacı ve davalıdan kaldırılmasına, karar kesinleştiğinde çocuklara vasi tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmasına,



3-TMK 174/1 maddesi uyarınca 15.000 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,



4-TMK 174/2 maddesi uyarınca 15.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,



5- Davacı kadın lehine önceden takdir edilen 600 TL tedbir nafakasının hüküm kesinleşinceye kadar devamına, hüküm kesinleştikten sonra tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla 800 TL üzerinden yoksulluk nafakası olarak davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Nafakanın her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE + TÜFE ortalaması oranında artırılmasına,



6-Alınması gereken 179,90 TL peşin harç, 54,40 TL başvuru harcı olmak üzere toplam 234,3‬ TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,



7-Davacı adına suç üstü ödeneğinden karşılanarak yapılan toplam 3.505,13‬ TL ilanen tebligat masrafı, 192,5‬ TL tebligat gideri olmak üzere toplam 3.697,63‬ TL 'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,



8-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, A.A.Ü.T uyarınca takdir olunan 9200 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



Dair, 28/02/2023 tarihinde davacı vekili ile davalının yüzüne karşı iki hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekili tarafından 14/06/2023 tarihinde;



1)İlk derece mahkemesince verilen tarafların boşanmalarına ilişkin hükmün onanmasına,



2)İlk derece mahkemesince verilen kararın velayete ilişkin hükmü kaldırılarak müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye bırakılmasına ve çocuklar için aylık 800,00'er TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın artışının her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE + TÜFE ortalaması oranında yapılmasına,



3)Davacı müvekkil lehine verilen aylık 800,00 TL yoksulluk nafakasına ilişkin hükmün kaldırılarak aylık 1.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın artışının her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE + TÜFE ortalaması oranında yapılmasına



4)Boşanma nedeni ile müvekkil lehine verilen 15.000,00 TL maddi ve 15.000,00 TL manevi tazminata ilişkin hükmün kaldırılarak müvekkil lehine 100.000,00 TL maddi, 100.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine,



5)Her türlü yargılama gideri, harç masraf ve vekalet ücretinin davalı yana yüklenilmesine karar verilmesi,talebi ile İstinaf yoluna başvurulmuş olup,

Mahkememizden verilen 28/02/2023 günlü gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı gerekçeli karara karşı iki hafta içinde bölge adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ve iki hafta içinde istinaf talebine karşı cevap dilekçesi sunabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/09/2023

