ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2021/909

KARAR NO : 2024/94

Davacı ERKAN AYDOĞMUŞOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması neticesinde 08/02/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararıyla;

"Davanın KABULÜ ile Ankara ili, Altındağ ilçesi, Atıfbey köyü/mah. cilt 42, hane 951'de nüfusa kayıtlı, Müslüm ve Neriman'dan olma, 05/02/1979 doğumlu, 12088042094 T.C. kimlik numaralı davacı ERKAN AYDOĞMUŞOĞLU ile aynı hanede Rusya Federasyonu vatandaşı, Sergey kızı, 07/08/1980 doğumlu davalı NATALİA AYDOĞMUŞOĞLU'nun T.M.K.'nun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,"karar verilmiş olup,

Rusya Federasyonu vatandaşı olan davalı NATALİA AYDOĞMUŞOĞLU'nun tebliğe elverişli bir adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın davalı NATALİA AYDOĞMUŞOĞLU'na tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE mahkememiz kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 03/03/2026

