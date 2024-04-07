ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



İstanbul Laboratuvar Müdürlüğüne 3 Kısım Analiz Cihazı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/480106

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Yeşilköy Mah. Atatürk Havalimanı Cad. 9/2 Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02124653109 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İstanbul Laboratuvar Müdürlüğüne 3 Kısım Analiz Cihazı b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 adet analiz cihazı alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü ( Yeşilköy Mah. Atatürk Havalimanı Cad. 9/2 Yeşilköy - BAKIRKÖY / İSTANBUL ) ç) Süresi/teslim tarihi : Cihazların teslim süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip Azot Tayin Cihazı için 8 ay, diğer cihazlar için 4 aydır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 1 iş günü içerisinde başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.05.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde Sanayi Sicil Belgesi İhale Bazında Tek ortağın sunması yeterlidir. Kapasite Raporu İhale Bazında İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Tek ortağın sunması yeterlidir. İmalat Yeterlilik Belgesi İhale Bazında İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi Tek ortağın sunması yeterlidir. Yerli Malı Belgesi İhale Bazında İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi Tek ortağın sunması yeterlidir. 4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde Garanti İhale Bazında Cihaz kullanım ve kullanıcı hataları dışında fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, bu süre bitiminden 10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır. Tek ortağın sunması yeterlidir. 4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar İhale Bazında İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog İhale Bazında *Teklif edilecek cihazlarla ilgili orjinal kataloglar teknik şartnamedeki maddeleri belirtir şekilde işaretlenerek teklif dosyasında sunacaklardır. Belirtilen şartlarda sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. *İdare gerekli gördüğü hallerde teknik şartnameye cevaplar ve demostrasyon isteyebilir. Demostrasyon tarih ve saatini belirlemeye idare yetkilidir. Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak analiz cihazı alım ve satımı kabul edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN02017010