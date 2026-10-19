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Yaşam Ambulansa yol vermeyen şoför yakalandı! Aracı trafikten men edildi
Yaşam

Ambulansa yol vermeyen şoför yakalandı! Aracı trafikten men edildi

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Ambulansa yol vermeyen şoför yakalandı! Aracı trafikten men edildi

İstanbul’da siren çalarak ilerleyen hastayla dolu ambulansa dakikalarca yol vermeyen servis şoförünün vurdumduymazlığı, sosyal medyada büyük öfkeye yol açtı. Emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu yakalanan 34 LAT 994 plakalı aracın sürücüsüne 46 bin lira ceza kesilirken, servis aracı 30 gün boyunca trafikten men edildi.

İstanbul'da ambulansa yol vermeyen servis şoförünün görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Servis şoförüne 46 bin lira ceza kesildi, aracı da 30 gün trafikten men edildi.

İstanbul'da bir servis aracının ambulansa yol vermediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan görüntülerde ambulansa yol vermediği görülen 34 LAT 994 plakalı servis aracına büyük tepki gösterdi.

AMBULANSA YOL VERMEDİ

Dün (18 Ekim) sosyal medyada paylaşılan görüntülerde servis aracının sol şeritte ilerlerken arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engellediği görülüyordu.

Ambulans sürücüsünün yol vermesi için yaptığı uyarılara rağmen servis aracının şoförü dakikalarca ambulansa yol vermedi.

46 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ambulansa yol vermeyen servis şoförü polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Servis şoförüne 46 bin TL para cezası kesildi.

Araç da 30 gün trafikten men edildi.

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