AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞA VERİLMESİ İLANI
2024-07-13 00:03:00 -
AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞA VERİLMESİ İLANI
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE BELEDİYE TARAFINDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANAN KARIŞIK (KAĞIT, KARTON, PLASTİK ve METAL) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞA VERİLMESİ İLANI
|İşin Niteliği
|Süresi
|İşin Yapılacağı Yer
|Tahmin Edilen Bedeli (TL)
|Geçici Teminat %3 (TL)
|İlan şekli ve Adedi
|İhale Usulü
|İhale Tarihi ve Saati
|Belediye Tarafından Kaynağında Ayrı Toplanılan Ambalaj Atıklarının Satışı
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 12 Aylık süreyi kapsar
|Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Sınırları
|8.226.000,00 TL
|246.780,00 TL
|Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazete ve internet haber sitesinde bir defa ve Belediye internet sitesinde 10 gün
|2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”
|30.07.2024
Salı
10:00
- İhalenin Yapılacağı Yer: Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Kat:1 P.K34303 Küçükçekmece/İSTANBUL
İhale Tarih ve Saati: 30.07.2024 Salı 10:00
İhale İçin Son Müracaat Tarihi: 30.07.2024 Salı 09:00
- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
- Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
- 2023 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı,
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b). (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
- Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
- Küçükçekmece Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
- Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
- İsteklinin toplama-ayırma ve geri kazanım tesisine ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilmiş izin lisans belgeleri,
- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
- İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
- İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 2.000,00.-TL (İkiBin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
- İsteklilerin 30.07.2024 Salı günü saat 10:00’da istenilen evraklarla birlikte Küçükçekmece Belediyesi Ana Hizmet Binası, 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr
Basın No: ILN02060677