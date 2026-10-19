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Gündem Amasya'da minibüs dere yatağına devrildi: 9 yaralı
Gündem

Amasya'da minibüs dere yatağına devrildi: 9 yaralı

Yeniakit Publisher
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Amasya'da minibüs dere yatağına devrildi: 9 yaralı

Amasya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 9 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çağlayan Caddesi'nde seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.

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