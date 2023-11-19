Aman dikkat! Balığın yanında sakın roka yemeyin

Balığın faydaları saymakla bitmez...

Çocukların gelişimi, sağlıklı bir vücut ve hafıza için bolca balık tüketmek gerekiyor ancak tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Balık yiyenler yanına mutlaka roka koyuyor. Balık yazdığımız zaman bile aklınıza direkt roka gelmiş olabilir.

Uzmanlar ise bizim gibi düşünmüyor. Roka ve balığın yan yana tüketilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, zararlarına dikkati çekiyor.

Uzmanlardan gelen açıklamalara göre, bu ikilinin birlikte tüketilmesi sağlıksal problemlere kapı açıyor.

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Neden balığın yanında roka yenilmemeli?

İnsan vücudunda büyük öneme sahip vitamin ve mineraller arasında demir ve kalsiyum ön plana çıkıyor. Rokada bol miktarda demir bulunur. Sadece 100 gram roka yiyen birisinin vücuduna 1,5 mg demir girecektir.

Balıklar ise kalsiyum açısından zenginliğiyle bilinir. İki üründe şifalı olarak bilinirken birlikte tüketildiğinde riskler doğurabiliyor. Demir ve kalsiyum besinlerini birlikte tüketmemek gerektiği gibi, balık ve rokayı birlikte tüketmemek gerekir.

Rokada bulunan yüksek demir, balıkta bulunan kalsiyumun emilimini büyük oranda düşürüyor. Kılçıkla birlikte tüketilen balıklarda kalsiyumun vücut rafatından alınması için balığın yanında rokanın yenilmemesi gerektiği paylaşılıyor.