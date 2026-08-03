ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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İlçemiz sınırları içerisinde; mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Turan, Akalar ve İnönü Mahallesinde bulunan ve aşağıda, bilgileri yer alan taşınmazların; 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre 03.01.2023 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararına ve 17.07.2026 tarih 4493 sayılı Encümen Kararına istinaden “Açık Teklif Usulü(artırmalı)” yöntemi geçerli olacak şekilde taşınmaz satış ihalesi gerçekleştirilecek olup; satış bedeli, hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak müşteri tarafından ödenmek kaydı ile taşınmaza ait tapu devir işlemi İdaremizce sağlanacaktır. İhalede 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü(artırmalı)” yöntemi kuralları geçerlidir.

1-İhale işlemi 19.08.2026 Çarşamba Günü saat 16:00’da Altındağ Belediyesi Başkanlık Binası Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak No: 14 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan 9. Kat Encümen Toplantı salonunda toplanan Altındağ Belediyesi Encümeni huzurunda istekliler arasında gerçekleştirilecektir.

2-Bu ihaleye ait şartname Gültepe Mah. Gültepe Cad. No:8/A Altındağ Belediye Başkanlığı Ek Binası 1. Katta bulunan Emlak ve İstimlak ve Müdürlüğünden en geç 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 16:00’ya kadar görülüp temin edilecektir.

3-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.

-Adı Soyadı

-Firma Ünvanı

-Adresi

-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

-Geçici Teminat bedeli İdare hesabına en geç 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 16:00’ya kadar yatırılmış olunmalıdır.

-İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi

-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu ticaret odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin ‘vekili’ olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, ihaleye konu iş tanımı yetkisi

-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınmasına yönelik ve ihaleye katılmasını belirtir, noter onaylı genel kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, ihaleye konu iş tanımı ve katılma yetki belgesi.



NO MAHALLE ADA PARSEL PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ SATILACAK HİSSE M² FİYATI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 TURAN 421 61 152,00 m² 152,00 m² ₺20.000,00 ₺3.040.000,00 ₺92.000,00 19.08.2026 16:05 2 TURAN 417 7 250,00 m² 250,00 m² ₺25.000,00 ₺6.250.000,00 ₺187.500,00 19.08.2026 16:10 3 TURAN 418 9 202,00 m² 202,00 m² ₺25.000,00 ₺5.050.000,00 ₺151.500,00 19.08.2026 16:15 4 AKALAR 428 9 66,00 m² 66,00 m² ₺30.000,00 ₺1.980.000,00 ₺60.000,00 19.08.2026 16:20 5 AKALAR 428 23 394,00 m² 394,00 m² ₺25.000,00 ₺9.850.000,00 ₺295.500,00 19.08.2026 16:25 6 İNÖNÜ 430 29-30 190,00 m² 190,00 m² ₺25.000,00 ₺4.750.000,00 ₺142.500,00 19.08.2026 16:30

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Basın No: ILN02516338