Altın ve dolarda kritik seviye belli oldu!

ABD’de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi ve enflasyonun beklentilere paralel olarak gerçekleşmesi ile birlikte hafta başı itibarıyla ons altında sert düşüş gözlendi. 1675 dolara kadar geri çekilen ons altın kayıplarını telafi ederek haftayı 1781 dolar seviyesinde kapattı.

Öte yandan yurt içi piyasalara baktığımızda ons altında yaşanan sert düşüş eğilimi gram altın fiyatlarına da yansıdı. Bu gelişme ile birlikte 466 lira seviyesine kadar geri çekilen gram altın kayıplarını telafi ederek haftayı 488 lira seviyesinden kapattı.

Yatırımcılar aceleci davranmasın

Altında oluşan fiyat hareketlerine bakıldığı zaman uzmanlar elinde altın bulunduran yatırımcıların kısa vadede hareket etmemelerini, uzun vadede diğer emtialarda olduğu gibi altın fiyatlarının da yukarı taşınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Öte yandan ons altında 1750 dolar seviyeleri, gram altında ise 485 lira seviyelerinin alım fırsatı doğurabileceği belirtiliyor.

Altın ve dolar kaybettirdi, borsa kazandırdı

Yurt içi piyasalarda ise bu hafta veri gündemi oldukça yoğundu. Haziran ayı işsizlik verisinin 2.5 puan azalarak yüzde 10.6 seviyesine gerilemesi, sanayi üretiminin haziran ayında yıllık yüzde 23.9 seviyesinde artış kaydetmesi ve Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19 oranında sabit tutması gibi bir çok önemli gelişme piyasalarda olumlu fiyatlamalara sahne oldu.

Piyasada oluşan olumlu fiyatlamanın etkisiyle birlikte haftalık bazda bakıldığında dolar kuru TL karşısında yüzde 1.01, Euro ise yüzde 0.99 oranında değer kaybederken, gram altın fiyatı da yüzde 0.57 oranında düştü. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ise haftayı yüzde 0.90 oranında değer kazancıyla kapattı.

Haftanın ilk işlem gününe 8.62 lira seviyesinde başlayan dolar kurunda piyasada oluşan fiyatlamaların etkisiyle birlikte dalgalı bir seyir izlendi. Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında en düşük 8.49 lira seviyesine kadar gerileyen dolar, en yüksek ise 8.68 lira seviyesine kadar çıkarken haftayı 8.52 liradan tamamladı.

Dolarda alım için 8.40 lira seviyesi önemli

Dolar kurunda 8.40 lira seviyesinin alım fırsatı doğurabileceğini belirten uzmanlar, özellikle dolar borcu olan vatandaşların bu seviyeler üzerinden alım yapabileceğini belirterek yatırım amaçlı dolar alacak kişilerin hala yüksek reel faiz veren Türk Lirası’na yatırım yapmalarının daha uygun olacağının altını çizdi.