Altın fiyatları ile ilgili flaş iddia: Hazır olunmalı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına flaş tüyolar geldi. "Altın yatırımcısı yeni zirvelere hazır olmalı" diyen İslam Memiş, "Altının gram fiyatında önce 540-560 devamında 580-600 lira aralığını görebiliriz" iddialarında bulundu.

gazetevatan'ın haberine göre, İslam Memiş, şu iddialarda bulundu:

Yakın zamanda ne olur? Yıl sonu zirveler var mı?

- Geniş bant aralıkları aylık bazda yaşandığı için yatırımcısında kafa karışıklığına neden olduğunu söyleyebiliriz. Altın fiyatlarının yılın kalan yarısında zirve ve dip sevilerini tekrar göreceğini düşünüyoruz. Altın fiyatlarında yılın kalan yarısı için ne yükselişlerin ne de düşüşlerin bittiğini söyleyemem! Biz, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceğini tahmin ediyorum.

Eylül ayına kadar ons fiyatında 1960 dolar...

- Çünkü bol likidite, küresel enflasyon riski, merkez bankalarının fiziki altın talebini sürdürmesi gibi nedenler, altın fiyatlarının yükselişini desteklemesini bekliyorum. Altın fiyatlarında Eylül ve sonrası için iki ayrı fiyatlamayı takip edeceğimizi belirtmek isterim. Eylül ayına kadar altının ons fiyatında 1.960 dolar seviyesinin test edilme ihtimalini takip edeceğim. Öngörümüz gerçekleşirse altının ons fiyatı 1.960 dolar seviyesini test ettikten sonra Fed etkisiyle tekrar gerileyebilir. Çünkü Fed, Eylül ayından itibaren 2022’nin ilk çeyreğinde faiz artırımına gideceğini güçlü bir ton ile açıklayabilir. Ondan sebep altının ons fiyatındaki gerileme hızlanabilir, düşüşler 1.680 dolar seviyesine kadar sürebilir diye tahmin ediyorum. Yıl sonuna kadar altının ons fiyatında 1.680-1960 dolar aralığını takip edeceğim.

Altının gram fiyatında ise altının ons fiyatına kıyasla düşüşlerinin daha sınırlı olmasını bekliyorum. Çünkü doların uluslararası piyasalarda değer kazanma süreci, yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunda yeni zirvelere neden olabilir diye tahmin ediyorum. Dolar/TL kurunun güçlenmesi, altının gram fiyatında düşüşleri frenleyebilir.

Önce 560 sonra 600 lirayı görebiliriz

Biz, altının gram fiyatında yükselişin şimdilik bitmediğini düşünüyorum. Altının gram fiyatında önce 540-560 devamında 580-600 lira aralığını görebiliriz. Düşüşlerde 490 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim.

Altın orta ve uzun vadede yatırımcısını üzmez

Altın fiyatları, orta ve uzun vade için yatırımcısını üzmeyebilir. Altının ons fiyatında her ne kadar baskılanma ihtimali kuvvetli olsa da altının gram fiyatı için dikkat etmekte fayda görüyorum.