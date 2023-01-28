Altılı masaya büyük şok! Sözcü gazetesi böyle patladı

Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masaya hiç beklemediği yerden tepki geldi. Muhalefetin kemik tabanının da "Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" diye söylenmeye başladığını belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Gazeteleri Sözcü'nün 'Ey aday! Geldiysen 6 kez masaya vur' manşetiyle Altılı Masa'yı ruh çağırma seansına benzetip kafa bulması, muhalif seçmenin ruh halinin en net göstergesi" ifadelerini kullandı. Altınok, şunları kaydetti:

"Bir yıldır yuvarlak masa etrafında bir araya gelerek yemek eşliğinde hoşbeş edip dağılıyorlar, toplanmadıkları zamanlarda ise birbirlerini yemeye çalışıyorlar, hepimizi oyalıyorlardı...

Erken seçim diye kolpa çekenler kendileri değilmiş gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini ilan edince paniklediler.

"Adayımızı yıpratılmaması için açıklamıyoruz" diyerek gözlerimizin içine baka baka yalan söyleyenler şimdilerde seçmenin önüne "somut bir şey koyma" arayışındalar...

Zira artık kemik tabanları da "Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" diye söyleniyor.

Gazeteleri Sözcü'nün "Ey aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" manşetiyle Altılı Masa'yı ruh çağırma seansına benzetip kafa bulması, muhalif seçmenin ruh halinin en net göstergesi."