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Medya Altılı masadan flaş karar! Görüş birliğine varıldı
Medya

Altılı masadan flaş karar! Görüş birliğine varıldı

Toplanıp toplanıp dağılmaktan başka bir işe yaramayan altılı masa, yine sade suya tirit kabilinden bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 16:52:00 -
Altılı masadan flaş karar! Görüş birliğine varıldı

 

Toplanıp toplanıp dağılmaktan başka bir işe yaramayan altılı masa, yine sade suya tirit kabilinden bir karar aldı. 

Halk TV yazarı Fikret Bila, Altılı Masa’da liderlerin ortak genel merkezde ortak çalışma için görüş birliğine vardığını belirtti.

Bila, yazısında, “6 lider seçim kampanyasını ortaklaşa yürütme konusunda görüş birliğine vardılar. Seçim kampanyasının ortak akılla yürütülmesi amacıyla partilerin genel merkezleri dışında ayrı bir bina tutulacak. Bu ortak merkezde partilerin seçim kampanyası sorumluları ortak çalışacaklar” ifadesini kullandı.

 

 

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Yorumlar

SERKAN ÖZDEMİR

maşallah bu altılı masaya, Allah c.c akıl fikir versin bunların peşinde koşanlara.
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