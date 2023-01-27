Altılı masada "Sen git torun bak" krizi! Olay sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya dahil etmek istediği fakat başaramadığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesi yazarı Akın Aydın, masaya verdi veriştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na, üstü örtülü bir biçimde "Artık torunlarınla vakit geçir" çağrısı yapan Aydın, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Erdoğan ve Bahçeli, 'adayınızı açıklayın' diyor ama 6'lı masa bileşenlerinin yaptığı açıklamalarına bakınca onlarda 'adayımız Erdoğan'dır' gibi bir durum ortaya çıkıyor.

(...) Muhalefet can suyu veriyor. Tam pozisyon değişecek, tam olay değişecek muhalefet can suyu veriyor.

Böyle bir ortamda bize düşen cumhuriyete sahip çıkmaktır. Cumhuriyetin ilkelerine, cumhuriyetin yasalarına, anayasamıza, hukuka sahip çıkmak bize düşen ilk görevdir."

Bu görevi kabul etmeyenler artık torunları ile vakit geçirsin."