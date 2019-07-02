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Alperen Ocakları: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ahlaksızlar ürüsün diye fethetmedi

‘Onur Yürüyüşü’ adı altında düzenlenen eylemlere tepki gösteren Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzdilli, "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ahlaksızlar ürüsün diye fethetmedi. Alperenler olarak Müslüman topraklarında fantezi hayal edenlere müsaade etmeyeceğiz" dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 16:22
Alperen Ocakları: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ahlaksızlar ürüsün diye fethetmedi

Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzdilli, LGBTİ'nin İstanbul’da 'Onur Yürüyüşü' adı altında düzenlenen eylemlere tepki gösterdi.

"Müslümanların sinir uçlarına dokunan bu tür ahlaksızlıkların normalmiş gibi gösterilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Uzdilli, "Kutsallarımıza saldıracak kadar ahlaksız bir topluluk olan LGBTİ’lilere duyarsız kalan herkes bu yapıyı desteklemiş olur" dedi.

Uzdilli, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu açıklamayı son günlerde artan LGBT olaylarına karşı yapıyoruz. Avrupa birliği uyum yasasına istinaden hazırlanan 6284 sayılı yasanın aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kamuoyunda İstanbul sözleşmesi olarak da bilinen Avrupa konseyi sözleşmesinin Türkiye’de çok yuvalar yıktı. Sözde ismi Onur Yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve Müslümanların sinir uçlarına dokunan bu tür ahlaksızlıkların normalmiş gibi gösterilmesine izin vermeyeceğiz. Kutsallarımıza saldıracak kadar ahlaksız bir topluluk olan LGBT’lilere duyarsız kalan herkes bu yapıyı desteklemiş olur. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma adına ne yapmamız gerekiyorsa her zaman hazırız. Ben Müslümanım diyen herkes buna müsaade etmemelidir. Hukuki yollarla mücadelesini sürdürmelidir. bir koyun kesilip bir mahalleye asıldığında kimse karışmadığı takdirde kokusu tüm mahalleyi rahatsız eder. bizim kimsenin yaşam tarzıyla ilgili bir sıkıntımız yoktur, ama bu ahlaksızlıkları kimlerin desteklediğini, bunlara kimlerin müsaade ettiğini çok iyi biliyoruz. Sultan Alparslan Anadolu’ya ahlaksızlar yürüsün diye girmedi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ahlaksızlar ürüsün diye fethetmedi. Toprağın altındaki milyonlarca Türk evladı ahlaksızların hürriyeti için şehit olmadı. Alperenler olarak Müslüman topraklarında fantezi hayal edenlere müsaade etmeyeceğiz."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:22
  1. Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzdilli
  2. LGBTİ
  3. Onur Yürüyüşü
  4. İstanbul
  5. Müslümanlar

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