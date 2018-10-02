Alman Başbakan’ı dumura uğratan çıkış: Siz beceremediniz, Türkleri çağırın

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Türkiye ve Almanya’nın inşaat becerisiyle ilgili çok önemli bir yazı kaleme aldı. Donat, dünyanın en büyük havalimanını Türkiye’nin 4 yılda bitirebildiğini, Almanya’nın ise 2006’dan bu yana bitiremediği ifade etti. Yavuz Donat, havalimanı projesinin sürekli ertelendiği için Alman parlamentosunda krize neden olduğunu, Türkiye doğumlu bir siyasetçinin dönemin başbakanı Klaus Wovereit’e yaptığı, “Yeni havalimanını Türk müteahhit yapsın” çağrısını da kaleme aldı.

İşte Yavuz Donat’ın bugünkü yazısı:

İstanbul'da iki havaalanı var:

Atatürk ile Sabiha Gökçen.

Berlin'de de iki havaalanı var:

Tegel ve Schönefeld.

Bu havaalanları artık "Yetmiyor." İstanbul'a da. Berlin'e de "Yenisi... Daha büyüğü" gerekiyor.

Karar alındı... "Yenisi" yapılıyor... Hem İstanbul'a, hem Berlin'e.

Fakat...

Havaalanı inşaatını "Türkiye bitiriyor." "Almanya bitiremiyor." Bugün "İki hikâyemiz" var:

1. Türkiye'nin "Başarı hikâyesi."

2. Almanya'nın "Yılan hikâyesi."

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İstanbul

İstanbul'da... Yeni havaalanının temeli 4 yıl önce atıldı...

2014'te.

Açılışı bu ay... 29 Ekim 2018'de... "Çifte bayram." Türk müteahhidi... Türk mimarı, Türk mühendisi... Türk işçisi...

Bu büyük eseri 4 yılda bitiriyor.

Büyük başarı.

Ne kadar gurur duysak yeridir.

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Berlin

Almanya'da... "Berlin'e yeni havaalanı" konusu, 1990'larda konuşulmaya başlandı.

Uzun süre "Yer" arandı.

Bulundu ve...

2006'da temeli atıldı.

İnşaatın 6 yılda biteceği, yeni havaalanının "2012'de hizmete gireceği" açıklandı.

Şimdi 2018'deyiz.

Almanlar... Yeni havaalanını "Hâlâ yapamadılar."

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Davetiye

Berlin'de... Havaalanı inşaatı "Hedeflenen tarihte... 2012'de" bitmeyince...

Almanya "Yeni bir tarih" belirledi: "2013." Almanlar "Açılışın" 2013'te olacağından o kadar eminlerdi ki...

"Açılış davetiyeleri" bile basıldı.

Sonra...

2013 geldi... İnşaat bitmedi.

Ve davetiyeler çöpe atıldı.

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2014

Yılan hikâyesi... Oldukça uzun.

2014... Berlin'deki yeni havaalanı yine bitirilemedi.

"Teknik aksaklıklar" yaşandı.

Almanya "Yolsuzluk söylentileri" ile çalkalandı.

"Soruşturmalar" açıldı.

Ve... Maliyet "Arttı...

Katlandı."

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Rapor

Almanya'da "Uzman" görüşü...

"Alman medyası" yazdı.

Yeni havaalanının gecikmesi nedeniyle Almanya'nın kaybı "Günde bir milyon euro."

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Kardeş şehir

Özcan Mutlu... Gümüşhane- Kelkitli.

Uzun süre Berlin Eyalet Milletvekilliği yaptı.

Sonra... Federal Parlamento'ya seçildi.

Özcan Mutlu... Eyalet milletvekili iken... Bir gün... Meclis kürsüsüne çıktı.

Ve başbakana hitaben dedi ki:

-Sayın Başbakan...

Anlaşıldı... Bu işi beceremiyorsunuz.

-Yeni havaalanını bir türlü bitiremiyorsunuz.

-Size bir önerim var...

Türkiye'den müteahhit getirin...

İşi Türkler'e verin.

-Göreceksiniz çok kısa zamanda yaparlar.

Özcan Mutlu'nun bu sözlerine Başbakan (Klaus Wovereit) bozuldu.

Tepki gösterdi.

Sitem etti.

Özcan Mutlu, kürsüden, "Kızmayın Sayın Başbakan" dedi:

- Berlin ile İstanbul kardeş şehir değil mi?.. Türk müteahhit inşaatı zamanında bitiriyor...

Gelsin kardeş şehir Berlin'deki inşaatı da bitiriversin.

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Erteleme... "5 kez"

Almanlar... Berlin'de inşaatı süren havaalanı için "2016" dediler... "Olmadı." "Ekim-2017" tarihini verdiler...

"Olmadı." Açılışı "Ekim-2018'e" çektiler...

"Olmadı." Açılış... Tam "5 kez" ertelendi.

Ve şimdi... "Yeni bir tarih" verildi.

Havaalanı inşaatını gezen Alman medyasına denildi ki:

"Açılış 2020'de." Bakalım bu defa "Olacak mı?"

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Nokta

Türkiyem... "Rekor sürede" bitiriyor... Başarıyor.

Batı'nın Amerika'dan sonra "Lider ülkesi" Almanya ise...

2006'da temel atıyor.

"2020'de" bitirmeye çalışıyor.

Nokta.

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Bitmeyen senfoni

Senelerdir Berlin'e her gidişimizde bu "Bitmeyen senfoniyi... Yılan hikâyesini" yazarız.

Geçen hafta Berlin'deydik.

Tegel Havaalanı... "Eski hamam eski tas... Dökülüyor." "Yenisinin" inşaatı ise... "Ağıraksak" devam ediyor.

Herkes "2020'yi" bekliyor.

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Yangın söndürme sistemi

Gecikmeye, aksaklıklara, yolsuzluk iddialarına dair "Ayrıntılara" girsek... "Günlerce yazmakgerek."

Sadece "Birinden" söz edelim.

"Yangın söndürme sisteminde" sorun çıktı.

İnşaat durdu.

"Bin 200" kapının kablosu söküldü.

Yeniden kablo döşendi.

"Buna benzer" aksaklık o kadar çok ki.

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Öneri

İstanbul'daki yeni havaalanının 29 Ekim'deki açılış törenine Alman Cumhurbaşkanı ile Alman Başbakanı mutlaka davet edilmeliler.

"Alman müteahhitleri" de.