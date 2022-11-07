Allah’ın 99 ismi sırasıyla: Esmaül hüsna anlamı fazileti

Pek çok kişi Esmaül hüsnayı ezberlemek ve faziletlerinin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, hangi esma ne için kaç kez okunmalı?

Esmaül hüsna nedir?

İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan esmâ-i hüsnâ (el-esmâü’l-hüsnâ) terkibi naslarda Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmâ-i hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok doksan dokuz ismi içerdiği kabul edilir.

Esmaül hüsna kaçtır?

Esmâ-i Hüsnânın Sayısı. Bu konuda ilk akla gelen şey, sayıyı doksan dokuz olarak belirleyen ve müslümanlar arasında meşhur olan hadistir. Ebû Dâvûd ile Nesâî dışında Kütüb-i Sitte’de, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde (bk. Wensinck, Miftâḥu künûzi’s-sünne, “ism” md.), Nesâî’nin es-Sünenü’l-kübrâ’sında (IV, 393 [“Nuʿût”, 1]), Hâkim’in el-Müstedrek’i ile (I, 16-17) diğer hadis mecmualarında yer alan (Süyûtî, III, 613) ve hepsi de Ebû Hüreyre’ye ulaşan rivayetlerin muhtevası iki kısma ayrılır. Bütün rivayetlerin kaydettiği birinci kısmın meâli şöyledir: “Allah’ın doksan dokuz -yüzden bir eksik- ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen (ihsâ) cennete girer.” Hadisin bu kısmını içeren bazı rivayetlerin sonunda, “O tektir, tek olanı sever” şeklinde bir ilâve de mevcuttur. Metindeki “ahṣâhâ” lafzı bazı rivayetlerde “ḥafiẓahâ” ibaresiyle nakledilmiştir. Hadiste cennete girmeye vesile olarak gösterilen “ihsâ” kelimesinin buradaki anlamı üzerinde Buhârî’den itibaren önemle durulmuş ve kelimenin “saymak, ezberlemek, anlamak” (bk. Fîrûzâbâdî, el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ, “iḥṣâʾ” md.) şeklindeki sözlük anlamının ötesinde bir mâna taşıdığı görüşü ağırlık kazanmıştır (konu ile ilgili çeşitli yorumlar için bk. İbn Hacer, XI, 228-230). Öyle anlaşılıyor ki bu kelime “İslâm’ın ulûhiyyet inancını naslara başvurmak suretiyle tesbit edip anlamak, benimsemek ve bu inanca uygun bir ruhî yetkinlik kaydetmek” anlamını içermektedir.

Allah’ın 99 ismi: Esmaül hüsna anlamı

1. ALLAH c.c: Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.

2.Er-Rahmân: Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.

3. Er-Rahim: Merhamet eden, bağışlayan.

4. El-Melik: Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

5. El-Kuddûs: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

6. Es-Selâm: kullarını selâmete çıkaran.

7. El-Mü’min: Gönüllerde iman ışığı uyandıran.

8. El-Müheymin: Gözeten ve koruyan.

9. El-Aziz: Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.

10. El-Cebbâr: İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

11. El-Mütekebbir: Her şeyde büyüklüğünü gösteren.

12.El-Hâlık: Her şeyi yoktan var eden.

13.El-Bârî: Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.

14. El-Musavvir: Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.

15. El-Gaffâr: Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.

16. El-Kahhâr: Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.

17. El-Vehhâb: Çok fazla ihsan eden.

18. Er-Rezzâk: Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19. El-Fettâh: Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

20. El-Alîm: Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

21. El-Kâbıd: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.

22. El-Bâsıt: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

23. El-Hâfıd: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.

24. Er-Râfî: Yukarı kaldıran, yükselten.

25. El-Muiz: İzzet verip ağırlayan.

26. El-Muzil: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27. Es-Semî: Her şeyi işiten.

28. El-Basîr: Her şeyi gören.

29. El-Hakem: Her işte hikmet ve adaletle hükmeden.

30. El-Adl: Son derece adaletli olan.

31. El-Latîf: İşlerin bütün inceliklerini bilen.

32. El-Habîr: Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.

33. El-Halîm: Yumuşak davranan, hilmi çok olan.

34. El-Azîm: Pek azametli ve büyük olan.

35. El-Gafûr: Çok bağışlayan, magfireti çok olan.

36. Eş-Şekûr: Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.

37. El-Aliyy: Çok yüce. Pek yüksek olan.

38. El-Kebîr: Büyüklüğünde hudut olmayan.

39. El-Hafîz: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.

40. El-Mukît: Yaratılmış her şeyin azığını veren.

41. El-Hasîb: Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.

42. El-Celîl: Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

43. El-Kerîm: Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.

44. Er-Rakîb: Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.

45. El-Mücîb: Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.

46. El-Vâsî: Lütfu bol olan.

47. El-Hakîm: Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.

48. El-Vedûd: İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.

49. El-Mecîd: Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.

50. El-Bâis: Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.

51. Eş-Şehîd: Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

52. El-Hakk: Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.

53. El-Vekîl: İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.

54. El-Kaviyy: Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.

55. El-Metîn: Çok sağlam olan.

56. El-Veliyy: İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.

57. El-Hamîd: Her türlü hamd ve övgüye layık olan.

58. El-Muhsî: İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.

59. El-Mübdi: Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.

60. El-Muid: Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

61. El-Muhyî: İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.

62. El-Mümît: Ölümü yaratan, öldüren.

63. El-Hayy: Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

64. El-Kayyûm: Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.

65. El-Vâcid: İstediğini, istediği vakit bulan.

66. El-Mâcid: Kadri büyük, keremi bol olan.

67. El-Vâhid: Tek olan.

Es-Samed: Sığınacak tek dayanak olan.

69. El-Kâdir: Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.

70. El-Muktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

71. El-Mukaddim: İstediğini ileri geçirip, öne alan.

72. El-Muahhir: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.

73. El-Evvel: Başlangıcı olmayan, ilk olan.

74. El-Âhir: Bitişi olmayan, son olan.

75. Ez-Zâhir: Açıkca bilinen, âşikâr olan.

76. El-Bâtın: Gizli olan.

77. El-Vâlî: Her şeyi tek başına idare eden.

78. El-Müteâlî: Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.

79. El-Berr: Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.

80. Et-Tevvâb: Tövbeleri kabul eden.

81. El-Müntakim: Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.

82. El-Afüvv: Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.

83. Er-Raûf: Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.

84. Mâlikü’l-Mülk: Mülkün ebedi sahibi olan.

85. Zü’l- Celal-i ve’l-İkram: Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.

86. El-Muksıt: Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.

87. El-Câmî: İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

88. El-Ganîyy: Çok zengin olan.

89. El-Muğnî: İstediğini zengin eden.

90. El-Mânî: Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

91. Ed-Dâr: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.

92. En-Nâfi: Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.

93. En-Nûr: Alemleri nurlandıran.

94. El-Hâdî: Hidayete ve doğru yola erdiren.

95. El-Bedî: Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.

96. El-Bâki: Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.

97. El-Vâris: Servetlerin gerçek sahibi olan.

98. Er-Reşid: Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.

99. Es-Sabûr: Çok sabırlı olan.

Esmaül hüsna faziletleri

Allah (Zikir Adedi: 66) : Her türlü istek, tüm duaların kabul olması için

Er-Rahmân (Zikir Adedi: 298): Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak için

Er-Rahîm (Zikir Adedi: 258): Maddî ve manevî rızka nail olmak için

El-Melik (Zikir Adedi: 90): Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak için

El-Kuddûs (Zikir Adesi: 170): Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek için.

Es-Selâm (Zikir Adedi: 131): Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için

El-Mü’min (Zikir Adedi: 137): Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için

El-Muheymin (Zikir Adedi: 145): İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek için

El-Aziz (Zikir Adedi: 94): Düşmanlara galip gelmek için

El-Cebbâr (Zikir Adedi: 206): İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak için

El-Mütekebbir (Zikir Adedi: 662): İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için

El-Hâlık (Zikir Adedi: 731): İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak için

El-Bâri (Zikir Adedi: 214): İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak için

El-Musavvir (Zikir Adedi: 336): Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak için

El-Gaffâr (Zikir Adedi: 1.281): Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için

El-Kahhâr (Zikir Adedi: 306): Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için

El-Vehhâb (Zikir Adedi: 14): Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek için

Er-Rezzâk (Zikir Adedi: 308): Bol rızıklı bir ömür geçirmek için

El-Fettâh (Zikir Adedi: 489): Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak için

El-Alim (Zikir Adedi: 150): İlim zenginliği için

El-Kâbid (Zikir Adedi: 903): Zalimin zulmünden kurtulmak için

El-Bâsit (Zikir Adedi: 72): Rızkının genişlemesi ve bereketin artması için

El-Hafid (Zikir Adedi: 1.481): Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak için

Er-Rafi’ (Zikir Adedi: 351): İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak için

El-Muiz (Zikir Adedi: 117): Fakir ve zelillikten kurtulmak.

El-Muzil (Zikir Adedi: 770): Düşmanları zelil etmek için

Es-Semi’ (Zikir Adedi: 180): Duaların kabul olması için

El-Basir (Zikir Adedi: 302-112): Acziyetin kalkması, basiretli olmak için

El-Hakem (Zikir Adedi: 68): Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek için

El-Adl (Zikir Adedi: 104): Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.

El-Latîf (Zikir Adedi: 129): Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması için

El-Habîr (Zikir Adedi: 812): Hafıza ve idrakin genişlemesi için

El-Halîm (Zikir Adedi: 88): Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi için

El-Azîm (Zikir Adedi: 1.020): Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak için

El-Gafûr (Zikir Adedi: 1.286): Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak için

Eş-Şekûr (Zikir Adedi: 526): Kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, talihin açıklığı, bol rızık için

El-Aliyy (Zikir Adedi: 110): Zilletten kurtulmak, ilim derecelerin artması için

El-Kebîr (Zikir Adedi: 232): Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak için

El-Hafîz (Zikir Adedi: 998): Nefsinin ve malının korunması için

El-Mukît (Zikir Adedi: 550): Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık için

El-Hasîb (Zikir Adedi: 80): Herkese karşı açık alınlı olmak.

El-Celîl (Zikir Adedi: 73-5.329): Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için

El-Kerîm (Zikir Adedi: 270): Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak için

Er-Rakîb (Zikir Adedi: 312): Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi için

El-Mücîb (Zikir Adedi: 55-3.025): Duaların kabul olunması için

El-Vâsi’ (Zikir Adedi: 137): Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.

El-Hakîm (Zikir Adedi: 78-6.084): İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için

El-Vedûd (Zikir Adedi: 20-400): İnsanların sevgisini kazanmak için

El-Mecîd (Zikir Adedi: 57-3.249): İzzet ve şerefin artması için

El-Bâis (Zikir Adedi: 573): Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

Eş-Şehîd (Zikir Adedi: 319): Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek için

El-Hakk (Zikir Adedi: 108): Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi için

El-Vekîl (Zikir Adedi: 66): Allah’tan her türlü yardım görmek için

El-Kavî (Zikir Adedi: 116): Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek için

El-Metîn (Zikir Adedi: 500): Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için

El-Veliyy (Zikir Adedi: 46-2.116): Her işte Allah’ın yardımını istemek için

El-Hamîd (Zikir Adedi: 62-3.844): Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek için

El-Muhsî (Zikir Adedi: 148): Zekânın kuvvetli olması için

El-Mübdi (Zikir Adedi: 57): Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi

El-Muîd (Zikir Adedi: 124) : Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması için

El-Muhyî (Zikir Adedi: 68): İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak için

El-Mumît (Zikir Adedi: 490): Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak için

El-Hayy (Zikir Adedi: 18-324): Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak için

El-Kayyûm (Zikir Adedi: 156): Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması için

El-Vâcid (Zikir Adedi: 14-196) : Aradığını ve kaybettiğini bulmak için

El-Mâcid (Zikir Adedi: 48) : Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak için

El-Vâhid/El-Ehad (Zikir Adedi: 19-3.669) : Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması için

Es-Samed (Zikir Adedi: 134) : Hiç kimseye muhtaç olmamak için

El-Kâdir (Zikir Adedi: 305) : İstediğini yapmaya güç yetirmek için

El-Muktedir (Zikir Adedi: 744): Her işte başarılı olmak için

El-Mukaddim (Zikir Adedi: 184) : Daima yükselmek için

El-Muahhir (Zikir Adedi: 847) : Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması için

El-Evvel (Zikir Adedi: 37) : Her hayır işinde birinci olmak için

El-Âhir (Zikir Adedi: 801) : Ömrün uzun olması için

Ez Zâhir (Zikir Adedi: 1.106) : Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması için

El-Müteâlî (Zikir Adedi: 551) : İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek için

El-Bâtın (Zikir Adedi: 62) : Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için

El-Vâlî (Zikir Adedi: 47) : Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için

El-Berr (Zikir Adedi: 202) : Her hâlükârda iyilik bulmak için

Et-Tevvâb (Zikir Adedi: 409) : Tövbelerin kabul olması için

El-Müntekım (Zikir Adedi: 630) : Zulüm ve fenalıklardan korunmak için

El-Afuvv (Zikir Adedi: 156) : Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için

Er-Raûf (Zikir Adedi: 287) : Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek için

Mâlikü’l-Mülk (Zikir Adedi: 212) : Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması için

Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (Zikir Adedi: 1.100) : İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi için

El-Muksit (Zikir Adedi: 209) : Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için

El-Câmi (Zikir Adedi: 114) : Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması için

El-Ganî (Zikir Adedi: 1.060) : Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.

El-Muğnî (Zikir Adedi: 1.100) : Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik için

El-Mâni’ (Zikir Adedi: 161) : Kaza ve belalardan emin olmak için

Ed-Dârr (Zikir Adedi: 1.001) : Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek için

En-Nâfi’ (Zikir Adedi: 201) : Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak için

En-Nûr (Zikir Adedi: 256) : Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak için

El-Hâdî (Zikir Adedi: 20-400) : Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması için

El-Bedî’ (Zikir Adedi: 86) : Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için için

El-Bâkî (Zikir Adedi: 113) : Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için

El-Vâris (Zikir Adedi: 707) : Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için

Er-Reşîd (Zikir Adedi: 514) : Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak için

Es-Sabûr (Zikir Adedi: 298) : Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak için