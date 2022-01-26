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Gündem Alın size Penguen belgeseli! İstanbullu can derdinde Altaylı ve Habertürk fosil peşinde
Gündem

Alın size Penguen belgeseli! İstanbullu can derdinde Altaylı ve Habertürk fosil peşinde

Fatih Altaylı ve Habertürk, kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliği nedeniyle yollarda mahsur kalarak çile çeken İstanbulluları görmezden geldi. Binlerce araç yollarda mahsur kalırken Habertürk'te Altaylı canlı yayında konukları ile sanki acil bir konuymuş gibi fosil tartışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 03:24:00 - 2022-01-26 03:35:47
Alın size Penguen belgeseli! İstanbullu can derdinde Altaylı ve Habertürk fosil peşinde

İBB'yi yöneten CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin beceriksizliği yüzünden çok sayıda İstanbullu yollarda çile çekerken birileri de İmamoğlu yönetiminin beceriksizliğinin üstünü örtmeye kalktı.

Habertürk ekranlarında Teketek programını sunan Fatih Altaylı çekilen çileyi görmezden gelerek fosiller hakkında program yaptı.

Gezi isyanında CNN'e gönderme yapılmıştı

Gezi isyanına destek verenler CNN Türk'te isyan görüntüleri yerine penguen belgeseli gösterilmesine sık sık tepki göstererek kanalı eleştirmişti.

Altaylı Penguen'in alasını yaptı

Milyonlarca yıllık fosil tartışması çok acil bir gündem konusuymuş gibi. İstanbullular sokaklarda perişanlık çekerken Altaylı, fosil konusunu tartışmaya açtı.

İBB'yi eleştirdiği tweeti sildi

Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar." ifadelerini kullanarak İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasını eleştirdi. Altaylı'nın, İBB'yi eleştirdiği tweeti kısa süre sonrası silmesi dikkat çekti.

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