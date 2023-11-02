ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

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DOSYA NO : 2023/225 Esas



Davacı DENİZ BANK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar MATEM GÜN, SEVGİ GÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davası nedeniyle;



Davalı MATEM GÜN'e dava dilekçesi ve ön inceleme duruşmasına davet tutanağı tebliğ olunamamış ve yine tüm aramalara rağmen de açık adresi bulunamadığından, davalıya“ HMK.nın 127 maddesi gereği HMK.nın 129.maddesinde yer alan şartları taşıyan cevap dilekçenizi sunmak için tebliğ tarihinden itibaren iki hafta yasal sürenizin bulunduğuna, cevap dilekçesi ile birlikte HMK.nın 116.maddesinde belirtilen ilk itirazları ileri sürmeniz gerektiği, aksi takdirde HMK.nın 131.maddesi gereği cevap verme süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde yer alan tüm iddiaların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağınız hususu ve duruşma günü olan 22/02/2024 günü saat 10:00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması ve “ HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, ön inceleme duruşmasına gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın kendisinin muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ” hususları ilanen tebliğ olunur. 30/10/2023

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Basın No: ILN01922403