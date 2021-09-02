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Gündem Ali Rıza Demircan’dan dikkat çeken çıkış: Koronavirüs aşısı olmayacağım çünkü...
Gündem

Ali Rıza Demircan’dan dikkat çeken çıkış: Koronavirüs aşısı olmayacağım çünkü...

İlahiyatçı-Yazar Ali Rıza Demircan, koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 10:18:00 -
Ali Rıza Demircan’dan dikkat çeken çıkış: Koronavirüs aşısı olmayacağım çünkü...

İlahiyatçı-Yazar Ali Rıza Demircan, aşı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

74 yaşındaki Demircan, güven duymadığı için ötürü koronavirüs aşısı olmadığını belirterek, yerli aşıyı beklediğini söyledi.

‘Biz Bilime ve Sağlığa Değil Sömürüye Karşıyız’ diyen Demircan şöyle yazdı:

‘Evet ben sağlığımı korumak için aşı olmadım, ülkemiz bilim adamları yerli imkânlarla milli aşımızı üretecekleri zamana kadar da olmayacağım.

Sanki herkes Covid 19 dan ölüyor gibi korku ve tedirginlik saçılarak aşı baskısı yapılıyor. Üstelik güvence vermeyip risk sorumluluğunu da vatandaşa yükleyerek.’

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Yorumlar

Muzaffer

Aşıya hayır demek kölelik sisteminin firavunu siyonizme karşı açılmış bir bayraktır.
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Selman

bende senin yaşında olsam aşı olmam, ama küçücük çocukların varsa ve valilik talimatıyla aşı olmadığın için işini yapmana izin verilmiyor ve maaş kesintisi uygulanacak deniliyorsa ne yapabilirsin ki.
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