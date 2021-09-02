Ali Rıza Demircan’dan dikkat çeken çıkış: Koronavirüs aşısı olmayacağım çünkü...

İlahiyatçı-Yazar Ali Rıza Demircan, aşı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

74 yaşındaki Demircan, güven duymadığı için ötürü koronavirüs aşısı olmadığını belirterek, yerli aşıyı beklediğini söyledi.

‘Biz Bilime ve Sağlığa Değil Sömürüye Karşıyız’ diyen Demircan şöyle yazdı:

‘Evet ben sağlığımı korumak için aşı olmadım, ülkemiz bilim adamları yerli imkânlarla milli aşımızı üretecekleri zamana kadar da olmayacağım.

Sanki herkes Covid 19 dan ölüyor gibi korku ve tedirginlik saçılarak aşı baskısı yapılıyor. Üstelik güvence vermeyip risk sorumluluğunu da vatandaşa yükleyerek.’