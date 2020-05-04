Ali Erbaş Hocaya tam destek
Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta, “Ali Erbaş Hocaya tam destek” başlıklı şiirini bizimle paylaştı.
Süleyman Usta/İstanbul
Siz Kur’an düşmanı imansız güruh
ALİ ERBAŞ hoca ne dedi size
Hemen tutuştunuz o ne biçim ruh
ALİ ERBAŞ hoca Kur’an’a gelin dedi size
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ALİ ERBAŞ hoca Kur’an’ı zikretti
Aklı olanlara ayeti fikretti
Faşist baroların zoruna gitti
Diyanet başkanı Kur’an’a gelin dedi size
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Lut kavminden kalma fosiller sizi
Barolarınızla kafası yosunlar sizi
Siyonizm beslemesi tosunlar sizi
Ali ERBAŞ hoca Kur’an’a gelin dedi size.
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Diyanet başkanı yalnız değildir
Severiz başkanı faşistler bilir
Ateist kefereler erir delirir
Ali ERBAŞ hoca Kur’an’a gelin dedi size
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Siz ezana terane der durursunuz.
Minare görünce kudurursunuz.
Utanmadan Kur’an’a saldırırsınız
Diyanet başkanı Kur’an’a gelin dedi size.
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USTA şair SÜLEYMAN dua ediyorum size
Kurtulun hastalıktan acıyorum halinize
RABBİM bilir işini hidayet versin size
Hidayetiniz mümkün değilse havalesiniz Rabbimize.