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Ali Erbaş Hocaya tam destek

Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta, “Ali Erbaş Hocaya tam destek” başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:14:00 -
Ali Erbaş Hocaya tam destek

Süleyman Usta/İstanbul

Siz Kur’an düşmanı imansız güruh

ALİ ERBAŞ hoca ne dedi size

Hemen tutuştunuz o ne biçim ruh

ALİ ERBAŞ hoca Kur’an’a gelin dedi size

*

ALİ ERBAŞ hoca Kur’an’ı zikretti

Aklı olanlara ayeti fikretti

Faşist baroların zoruna gitti

Diyanet başkanı Kur’an’a gelin dedi size

*

Lut kavminden kalma fosiller sizi

Barolarınızla kafası yosunlar sizi

Siyonizm beslemesi tosunlar sizi

Ali ERBAŞ hoca Kur’an’a gelin dedi size.

*

Diyanet başkanı yalnız değildir

Severiz başkanı faşistler bilir

Ateist kefereler erir delirir

Ali ERBAŞ hoca Kur’an’a gelin dedi size

*

Siz ezana terane der durursunuz.

Minare görünce kudurursunuz.

Utanmadan Kur’an’a saldırırsınız

Diyanet başkanı Kur’an’a gelin dedi size.

*

USTA şair SÜLEYMAN dua ediyorum size

Kurtulun hastalıktan acıyorum halinize

RABBİM bilir işini hidayet versin size

Hidayetiniz mümkün değilse havalesiniz Rabbimize. 

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